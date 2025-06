Melly Peraza recibe Presea al Mérito por su aporte a la promoción cultural

La escritora Melly Peraza Barrón recibió la Presea al Mérito por su aporte a la promoción cultural y gestora en las letras, que otorga la organización Empresarias Ejecutivas de Sinaloa.

La escritora, quien tiene un gran amor a la lectura y literatura, recibió esta distinción de parte de la agrupación que año con año selecciona a 10 mujeres que han destacado en el ámbito, inmobiliario, empresarial, académico, cultural, al turismo, en labor social y periodístico.

La presidenta de la asociación, Catalina Araceli Castañeda Estrada, fue la anfitriona del evento en donde fueron condecoradas nueve mujeres con la Presea al Mérito y el Galardón Empresarial, que recibió Carmen Alicia Salazar Reyes, en el Centro de Convenciones.

Para la escritora que dirige desde hace más de 15 años el Taller Literario “La Nave de los sueños”, dijo sentirse muy contenta de que su trabajo sea visto.

“Es muy importante para mí desde el punto de vista que veo yo lo que es la cultura. Creo que la cultura no es nada más los libros, la cultura empieza en tu casa desde que empieces a caminar”, dijo la también promotora cultural.

“Yo fui lectora desde niña porque vi a mi padre leyendo cada día que llegaba del campo, se sentaba bajo un árbol a leer sus libros, entonces, yo aprendí de mi padre a ser lectora y cuando tú eras lectora, de alguna manera lees tantas historias diferentes que te resulta imposible no imaginar tus propios libros, como diciendo ‘yo puedo hacer esto’”, dice.

Melly Peraza es autora de las novelas “La rama seca”, “Cazador de sombras” y “Se le hizo tarde al tiempo”; así cómo del cuento “Amor a los gatos”, además ha colaborado en diversas antologías como Ráfaga, Pata Salada y publicaciones como Timonel y Astillero.

Ella comparte que el camino no ha sido fácil, pero que sí ha sido de muchos logros.

“Yo creo que hay algo de inconformidad en mi vida en este aspecto porque mi madre murió siendo analfabeta; mi padre un lector empedernido de los que leían lo que se encontrara y mi madre analfabeta, entonces, siempre tuve esa inquietud de por qué mi madre se había perdido de eso, de leer, pero es una historia larga, yo me caso después a los 15 años, sin terminar secundaria, me pongo a criar a mis cuatro hijos, y de hecho llevo 30 años ahí, y cuando ya se me empiezan a ir, digo, ‘ahora qué’”.

“Fue cuando me puse a estudiar la secundaria en Inea, y hubo una preparatoria, un Ceneval, parecía loquita siendo mamá y comerciante, porque siempre ha sido también comerciante desde siempre, tuve 30 años como comerciante con mi propio negocio de abarrotes, yo lo que quiero decir con esto es que cada ser humano es un empresario y cada hogar es una empresa”, dijo.

La oriunda de Aguacaliente de Gárate, dijo sentirse muy contenta por la distinción, y espera que haya más cámaras empresariales que volteen a ver la cultura en Mazatlán.

“En este momento me siento orgullosa porque de alguna manera se nos reconoce en ese ámbito, porque no soy mujer de negocios, no soy mujer que tenga imperios corporativos ni nada de eso, sino simplemente una gestora y promotora cultural”, dijo.

“Soy también escritora porque ya tengo cinco libros publicados, pero yo me siento más lectora, o más promotora que escritora. Estoy hoy con una presea que me sorprendió, pero que aceptó con muchísimo gusto y les agradezco a todo el mundo lo que están haciendo aquí, porque esta forma de premios es no como para vanagloriarse, sino para sentir que tu trabajo está siendo visto y sobre todo valorado”, comentó.

Compartió que en un futuro espera no se pierda el poder de la lectura con el desarrollo de la tecnología.

“Yo creo que con los aparatos, la tecnología que hay ahorita se está perdiendo mucho de la naturalidad de usar la imaginación porque todo lo da el aparatito, entonces, se nos va olvidando poco a poco imaginar; espero que haya muchas más empresas que volteen sus ojos a la cultura, que hay mucho en Mazatlán”.