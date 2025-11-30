‘Melodías que salvan vidas’, un concierto inolvidable con José Adán Pérez

El Teatro Ángela Peralta se vistió de gala para acoger “Melodías que Salvan Vidas”, un concierto benéfico que no solo deleitó al público con una exquisita selección musical, sino que también cumplió su noble objetivo de apoyar a una gran causa. La noche, emocionante de principio a fin, fue una celebración del talento y la solidaridad.

El barítono José Adán Pérez junto a los maestros pianistas Michiyo Morikawa y Joel Juan Qui, lideraron un elenco estelar que incluyó al nutrido Coro Ángela Peralta y al Mariachi Occidental. Juntos, provocaron un torbellino de emociones entre los asistentes, que navegaron desde la euforia hasta la nostalgia, conmoviéndose hasta las lágrimas en varios momentos.

Recorrido musical: De la ópera al sabor mexicano

El programa, perfectamente balanceado, ofreció un repertorio que abarcó majestuosas arias de ópera, piezas de música clásica y emblemáticos temas de la canción mexicana y sinaloense.

La velada inició con la Obertura de la ópera Carmen, interpretada por los pianistas Joel Juan Qui y Michiyo Morikawa a cuatro manos. La energía se elevó con la entrada de José Adán Pérez, quien, acompañado por el Coro Ángela Peralta, conquistó al público con la célebre Aria del “Toreador”, ganándose una gran ovación.

El piano a cuatro manos regresó para ofrecer una muestra de la genialidad de C. Saint-Saëns con fragmentos de El Carnaval de los Animales, incluyendo la “Introducción y Marcha real del León”, “Aquarium” y el “Final”. La parte clásica culminó con la delicada obra Meditación de la ópera Thaïs de J. Massenet, brindando la oportunidad al joven y prometedor violinista local, Ricardo Ríos, de demostrar su talento.

Nostalgia y sentimiento mexicano

El barítono José Adán Pérez se adueñó del escenario para interpretar con profundo sentimiento clásicos de la canción mexicana como “Mi Árbol y yo” y “El Triste”. Un momento cumbre fue el dueto de “Adoro” de Armando Manzanero, cantado junto al señor San Yoshi, quien sorpresivamente subió del público para entonar el tema en su idioma materno, el japonés, causando una conmoción en la audiencia.

La emoción se desbordó durante el homenaje a la Cruz Roja Mazatlán. José Adán Pérez interpretó “Cuando un amigo se va”, mientras un video conmemorativo recordaba a las Damas Voluntarias, Médicos, Enfermeros, Parámedicos y Directivos que se han adelantado. Fue un instante de profunda gratitud y melancolía que reafirmó el espíritu benéfico del evento.

El sabor del mariachi

Tras el intermedio, el escenario se encendió con el intenso son del Mariachi Occidental. La agrupación demostró su poderío al ejecutar piezas fundamentales del género como “Huapango”, “Júrame”, “Cien Años”, “Tu Voz”, “Sombras”, “Te quiero, dijiste” y la potente “Granada”. El dueto de “Sabor a Mí” junto a Rebeca de Rueda fue un deleite que resonó en todo el recinto.

A petición unánime del público, que clamaba “otra, otra”, la velada concluyó de manera espectacular con los clásicos “Bésame Mucho”, el icónico “Corrido de Mazatlán” y “Te Amaré”, poniendo el broche de oro a una noche que enamoró y demostró que la cultura, el arte y la solidaridad son un equipo que salva vidas.