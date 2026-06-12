Memo Plastilina y Norma Muñoz Ledo impulsan la imaginación y la lectura

La imaginación, la creatividad y el contacto directo con los lectores infantiles fueron los ejes centrales de las reflexiones compartidas por los escritores Memo Plastilina y Norma Muñoz Ledo durante su participación en el Encuentro de Lectores con Escritores “Bosque Serendipia, territorio de amor por la lectura”, organizado por la Sepyc en el Hotel El Cid.

El ilustrador Memo Plastilina destacó que su taller busca acercar a niñas y niños al proceso creativo a través de materiales modelables, como la plastilina y el fomi, con los cuales desarrolla la ilustración de sus libros.

“La idea es contagiarlos de la magia de la plastilina, de los materiales modelables. Sé que los niños son expertos en la imaginación y con un poco de herramientas pueden lograr cosas maravillosas”, expresó.

El creador subrayó que el ejercicio de dar vida a personajes con las manos puede complementarse con la construcción de historias completas, lo que permite a los menores desarrollar su propia narrativa.

“Cuando creas un personaje que sale de tu imaginación y le das vida, si le agregas una historia, se convierte en un ejercicio increíble para niñas y niños”, señaló.

Memo Plastilina también resaltó la importancia de ofrecer actividades artesanales frente al dominio de las pantallas y la inteligencia artificial.

“En este tiempo donde la inteligencia artificial está dominando todo, estas actividades son un respiro. Es importante que los niños tengan experiencias hechas con las manos, con lo artesanal”, afirmó.

Durante el taller, explicó que los participantes trabajaron con fomi moldeable para crear figuras, principalmente dinosaurios, tema recurrente en su obra, con el objetivo de que cada niño pudiera desarrollar su propia versión a partir de formas básicas.

Por su parte, la escritora Norma Muñoz Ledo destacó la importancia de dialogar con lectores infantiles, a quienes calificó como un público exigente, pero profundamente honesto.

“Los niños no tienen compromiso, si una historia no les atrapa, la dejan. Por eso son el público más exigente que hay”, expresó.

La autora señaló que este tipo de encuentros permite conocer cómo los menores reciben las historias y cómo reinterpretan el trabajo de los escritores desde su propia visión.

“Es muy bonito ver cómo perciben mi trabajo, cómo hablan de él y cómo invitan a otros a leerlo”, comentó.

Muñoz Ledo destacó además el valor de la lectura como herramienta para desarrollar la imaginación en un contexto dominado por imágenes digitales.

“En la lectura las imágenes las haces tú en la cabeza. Eso es fundamental en este mundo donde todo son imágenes ya hechas”, dijo.

La escritora subrayó también la importancia de acercar a los niños a la lectura desde la escuela y la familia, así como fomentar espacios de conversación y curiosidad.

Ambos autores coincidieron en la relevancia de fortalecer la imaginación infantil como una herramienta fundamental en la formación de nuevas generaciones lectoras, en un entorno donde la tecnología compite constantemente por la atención de los menores.