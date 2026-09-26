$!Memoria urbana y voces de cronistas celebran historia de Culiacán

Viaje en el tiempo con imágenes inéditas y voces de cronistas celebraron el 495 aniversario de Culiacán. El Museo de Historia Regional de Sinaloa fue sede de la exposición “Memorias Urbanas” y del décimo sexto Encuentro Estatal de Cronistas, el 26 de septiembre.

Las actividades, realizadas en el recinto cultural, ofrecieron un recorrido por el Culiacán antiguo a través de obras del arquitecto Luis F. Molina y relatos de expertos en la historia local.

Estos eventos se enmarcan en las actividades conmemorativas por el 495 aniversario de la fundación de Culiacán. Buscan acercar a la ciudadanía a documentos, imágenes, relatos y expresiones que permiten conocer y valorar el pasado de la ciudad.

“Una ciudad no solo se construye de calles, edificios y casas, sino de las historias de quienes la han habitado, y Culiacán, particularmente, tiene muchas historias que contar”, expresó Adolfo Plata, director del Instituto Municipal de Cultura de Culiacán.

La exposición “Memorias Urbanas” presentó una colección de fotografías que muestran el Culiacán antiguo. Incluyó sus calles, espacios, edificios y escenas de la vida cotidiana que forman parte de la memoria colectiva.

Las obras del arquitecto Luis F. Molina documentaron la transformación de la ciudad. Entre ellas destacan edificios emblemáticos como el mercado Gustavo Garmendia, la Cárcel, el Teatro Apolo y la iglesia del Sagrado Corazón.

Durante la presentación fotográfica, el cronista Francisco Padilla y Javier López, titular de la Fototeca de Culiacán, comentaron la vida y obra del arquitecto. Resaltaron su contribución a la identidad del Culiacán contemporáneo.

El Encuentro Estatal de Cronistas también formó parte de la jornada. Este espacio de diálogo y reflexión reunió a cronistas de Sinaloa para compartir conocimientos, relatos y testimonios de los municipios y sus comunidades.

El encuentro reconoce la labor de quienes, mediante la investigación, la escritura y la recopilación de testimonios, conservan la memoria histórica. Fortalece el conocimiento sobre el patrimonio cultural de Sinaloa.

Durante el encuentro de cronistas, se otorgó un reconocimiento a Héctor Berreaza, cronista de la sindicatura Villa Adolfo López Mateos (El Tamarindo). Al evento acudieron especialistas de diversos puntos del estado y del país para compartir sus semblanzas.

Las actividades conmemorativas buscan que el aniversario trascienda la celebración. Se transforman en un espacio de encuentro con la memoria y la identidad de Culiacán, reconociendo el legado de generaciones.