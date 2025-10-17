‘Memoria y Desaparición’, canto de lucha y perseverancia de Pau Matinée

Notas de dolor y sufrimiento, de fuerza y esperanza, fueron las que predominaron durante el concierto ‘Memoria y Desaparición’, que ofreció Pau Matinée en el programa Miércoles de concierto, desde el corredor gastronómico del Paseo del Ángel.

La cantante con más de dos décadas de trayectoria, dio cuenta de la manera en que el arte sirve también como herramienta para hacer denuncia, presentando letras impactantes en temas de autoría propia como ‘Canto por ellos’, Con pala y con fe’, Ninguna está a salvo’ y ‘La espera es infinita’.

En evento transmitido vía Facebook Live, a través de las cuentas oficiales de Cultura UAS y Universidad Autónoma de Sinaloa, el espectáculo se vio enriquecido con la proyección de obras visuales creadas por artistas sinaloenses, quienes, inspirados en el contexto y mensaje de cada canción, elaboraron ilustraciones que reflejan y amplifican las emociones que habitan en la música.

Con títulos como Hasta encontrarlos, No con nuestros niños, Construyo un altar y ¿Dónde estás?, cada pieza es presentada en un formato confesional, donde la voz y las notas musicales se

entrelazan con relatos que revelan los sucesos y sentimientos que dieron origen a las canciones.

A la luz de veladoras dispuestas en la orilla del escenario, la intérprete transformó la atmósfera de manera sumamente emocional; agradeció también, a todas las personas que forman parte de su proyecto musical, como lo es Erick Serrano, productor musical.

“Memoria y Desaparición” más que un concierto, este es un homenaje musical convertido en experiencia colectiva de memoria, sanación y resistencia. Además, dignifica el trabajo de búsqueda que realizan los familiares de las víctimas de desaparición.