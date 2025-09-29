‘Mickey’, el documental que nació en un cuarto y llegará a Impulso Morelia

Lo que comenzó como un proyecto íntimo entre amigos en un cuarto de Mazatlán, terminó convirtiéndose en una película documental con reconocimiento internacional. Mickey, dirigida por Dano García y producida por Indira Cato, Joceline Hernández, Alejandra Guevara Castillo y la propia directora, es una obra de resistencia, memoria y ternura.

El filme fue recientemente seleccionado para Impulso Morelia, la sección de industria del Festival Internacional de Cine de Morelia, lo que representa un importante paso para su finalización y proyección internacional.

”Mickey es una película que tardó 10 años en hacerse”, comenta Dano García en entrevista, quien utilizando el lenguaje inclusivo explica como nació y de qué trata la película.

“Es un proceso de autobúsqueda donde Mickey va reflexionando sobre su vida y poco a poco nos va mostrando todo lo que vivió”, explica.

La protagonista es Mickey Cundapi, también oriunda de Mazatlán, reconocida por su valentía y activismo dentro de la comunidad LGBT+.

Desde los 11 años comenzó a presentarse con ropa femenina en espacios escolares conservadores, como el Instituto Cultural de Occidente, donde su presencia desafió normas, inspiró a sus compañeros y generó importantes conversaciones sobre identidad, libertad y diversidad.

“Mickey hizo que cambiaran muchas cosas. Fue una inspiración con su maquillaje, sus orejas de gatito. Y eso nos marcó a todes los que estábamos a su alrededor”, recuerda García.

Cine independiente y disidente

La película que tiene una duración de una hora con 11 minutos, fue producida por Venado Films, Phototaxia y Estudio Errante, y cuenta con el respaldo de instituciones internacionales como Sundance Institute, Chicken & Egg Films y Limcine, lo que refleja la solidez artística y temática del proyecto.

Su participación en Impulso Morelia, una plataforma que apoya la postproducción de proyectos cinematográficos, será el 15 de octubre, frente a jurado nacional e internacional.

”Somos un equipo de mujeres y disidentes trabajando en esta película”, explica García.

”La mayoría somos personas que hemos vivido en los márgenes, y por eso entendemos la importancia de contar esta historia desde adentro, con afecto, pero también con rigor cinematográfico”.

El equipo celebra que la película haya sido seleccionada en Impulso Morelia, una de las plataformas más importantes del cine mexicano para proyectos en desarrollo.

“Estamos bien emocionades porque es una película que nos ha costado todo”, dice Dano.

”Conseguir financiamiento, visibilidad, mantenernos firmes durante 10 años... Y ahora verla tan cerca de volar es una emoción que no podemos describir.”

Identidad, derechos y futuro

Además de ser una película, Mickey es también una herramienta de memoria y lucha. En un país donde el transfeminicidio sigue siendo una realidad brutal, el documental se convierte en un grito urgente por el derecho a existir, a amar y a caminar por las calles sin miedo.

“México tiene uno de los índices más altos de transfeminicidios en el mundo. Eso nos dice que, aunque hemos avanzado en la lucha por los derechos, todavía nos falta mucho. Poder salir a la calle sin miedo, que te respeten por ser quien eres... eso debería ser básico, y no lo es”, dice la directora.

”Mickey es también un homenaje a todes esas personas que abrieron camino, que resistieron en sus cuerpos la violencia, el estigma y el silencio. Y creemos que esta película puede servir para inspirar a les jóvenes que apenas comienzan, para decirles que su historia también merece ser contada”.

Trayectoria y orgullo sinaloense

La participación de Mickey en Morelia se suma a la destacada trayectoria de Dano García en el circuito nacional e internacional.

Su cortometraje La chica con dos cabezas fue ganador en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en el Festival de San Sebastián, en España.

También fue reconocida por su largometraje documental Los Reyes del Pueblo que no Existe, premiado en el festival South by Southwest (SXSW) en Austin, Texas.

”Como sinaloense, como persona trans y disidente, me llena de orgullo llevar estas historias a festivales importantes”, afirma Dano.

“Y también me llena de esperanza, porque demuestra que sí se puede, aunque sea difícil, aunque muchas veces no tengamos el camino allanado. Por eso queremos invitar a les jóvenes a que no suelten sus proyectos, que confíen en su voz y en su intuición”.

Con Mickey, el cine se convierte en un espacio de sanación, rebeldía y esperanza. Una historia que nace desde el margen y que hoy se prepara para ocupar un lugar central en la pantalla.