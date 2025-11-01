Miguel Salmón del Real estará en La Casa del Maquío charlando sobre Julián Carrillo

Este miércoles 5 de noviembre, la Casa del Maquío ofrecerá una charla titulada ‘Julián Carrillo. 13 ideas desconocidas del creador del Sonido 13’, que será impartida por el director de orquesta Miguel Salmón del Real.

Esta charla ofrece una experiencia única que combina diálogo, análisis histórico y música en vivo para acercar al público a la figura de Julián Carrillo, su teoría revolucionaria y su influencia en la música contemporánea.

El evento, que será amenizado por la violinista Olga Khudoblyak, se centra en la vida, obra y legado de Carrillo, especialmente en el marco del 150 aniversario de su nacimiento. Su objetivo principal es entender por qué Carrillo es considerado uno de los compositores y teóricos más innovadores de México y conocer su impacto en la música actual.

Sobre la charla

Julián Carrillo fue un compositor y teórico musical revolucionario que formó parte de la vanguardia musical mexicana. Su catálogo musical es extenso, abarcando 200 composiciones:

80 obras escritas en notación tradicional.

94 obras basadas en su sistema de composición llamado Sonido 13.

26 obras atonales.

Carrillo es reconocido por impulsar nuevas formas de escritura musical y por inspirar prácticas de composición que desafiaron las convenciones de su época, dejando una huella duradera en la teoría y la interpretación musical.

El Sonido 13 es el sistema de composición desarrollado por Carrillo, una propuesta innovadora que introduce una forma distinta de estructurar y pensar la música.

Este sistema representa una de sus contribuciones más destacadas a la teoría musical, abriendo caminos para enfoques modernos y experimentales en la creación musical. Se ubica junto a otras exploraciones de Carrillo que buscan ampliar los límites de la notación, la armonía y la temporalidad en la música.

Sobre el invitado de honor

Miguel Salmón del Real es director de orquesta y coro, compositor, musicólogo e investigador con más de 23 años de experiencia.

Ha dirigido cerca de 50 orquestas en 16 países, 20 coros, 11 ensambles y 240 solistas de distintas nacionalidades. En 2023, la revista Forbes lo incluyó en la lista de los 100 mexicanos más creativos del país.

Su formación incluye estudios en la Escuela de Música Sacra de la Ciudad de México, una Licenciatura en Composición en el Conservatorio de La Haya y una Maestría en Dirección Orquestal en el Conservatorio de Ámsterdam, además de una Maestría en Historia del Pensamiento.

Olga Khudoblyak es una violinista egresada del Conservatorio Estatal de Nezhdanova.

Ha sido ganadora de concursos internacionales como Arte del Siglo XXI (Kiev, 2006) y Ameropa Concertante (Praga, 2013). Ha actuado como solista con orquestas en Ucrania, Ecuador y México, interpretando obras de compositores como Bach, Tchaikovsky y Brahms. Actualmente, es principal de primeros violines de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y primer violín del Marketo String Quartet.