‘Mika y su Ozo de Peluche’ conmueve con tema de desapariciones

”Mika y su Ozo de Peluche” de Intermitente Teatro conmovió al público en Culiacán con una historia sobre las desapariciones infantiles y las consecuencias del crimen organizado. La obra representará a Sinaloa en la Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2026.
La puesta en escena mostró la historia de Mika, una niña de nueve años cuya vida cambia ante la desaparición de su padre a manos de la delincuencia.
Las desapariciones forzadas constituyen una grave problemática en Sinaloa, afectando a cientos de familias y comunidades. Esta situación ha generado un profundo dolor social, sumiendo a las víctimas indirectas en un estado de incertidumbre y búsqueda constante. La entidad enfrenta desde hace años un contexto de violencia persistente, donde los casos de personas no localizadas representan un desafío humanitario y de justicia para la sociedad.
El montaje fue seleccionado por el comité dictaminador de la Muestra Estatal de Teatro Sinaloa 2026 para representar a la entidad en la Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2026, lo que subraya su relevancia artística y social.
“La obra invita a reflexionar sobre las huellas que dejan las desapariciones en las niñas y los niños, así como la importancia de escucharles y acompañarles”, se indicó durante la presentación.
La historia se construye mediante un monólogo multidisciplinario, protagonizado por la actriz Zeira Montes. Ella integra el juego con objetos, la danza, el canto, la actuación y el lenguaje de señas para dar vida a los distintos personajes y situaciones.
Acompañada de su mejor amigo, un oso hormiguero de peluche, Mika emprende una búsqueda de su padre por diferentes medios. Este recorrido expone las emociones, las preguntas y las dificultades que enfrenta una niña ante la ausencia de un ser querido.
El tema de las desapariciones, una problemática que afecta a numerosas familias, constituye el eje central de este montaje teatral. Durante poco más de una hora, la obra presenta una historia situada en Sinaloa que resalta la realidad local.
La puesta en escena pone el foco en las consecuencias de la violencia y el crimen organizado en las infancias. Desde la mirada de Mika, la obra muestra cómo esta realidad transforma la vida cotidiana de niños y niñas, quienes deben afrontar la incertidumbre, la ausencia y el dolor en una etapa fundamental de su desarrollo.
El unipersonal incorpora regionalismos, expresiones y elementos de los usos y costumbres sinaloenses. Estos recursos acercan la historia al público y favorecen la identificación con los personajes que acompañan a Mika, entre ellos su abuela, su madre y su padre ausente.
Con pocos elementos escenográficos, la propuesta apuesta por la fuerza interpretativa de Zeira Montes y el aprovechamiento de los recursos teatrales. El diseño de iluminación destacó por su calidad y precisión, al construir atmósferas que acompañaron el desarrollo de la historia y enriquecieron la experiencia escénica.
Más allá de narrar una historia de ausencia, “Mika y su Ozo de Peluche” invita a reflexionar sobre las huellas que dejan las desapariciones en las niñas y los niños. También subraya la importancia de escucharles, acompañarles y brindarles herramientas para afrontar el duelo y la incertidumbre.
El montaje dirige la mirada hacia las infancias que viven las consecuencias de esta problemática. Recuerda la responsabilidad colectiva de ofrecerles apoyo, comprensión y espacios seguros para expresar sus emociones y procesar su realidad.