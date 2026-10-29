‘Mika y su Ozo de Peluche’ conmueve con tema de desapariciones

”Mika y su Ozo de Peluche” de Intermitente Teatro conmovió al público en Culiacán con una historia sobre las desapariciones infantiles y las consecuencias del crimen organizado. La obra representará a Sinaloa en la Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2026.

La puesta en escena mostró la historia de Mika, una niña de nueve años cuya vida cambia ante la desaparición de su padre a manos de la delincuencia.

Las desapariciones forzadas constituyen una grave problemática en Sinaloa, afectando a cientos de familias y comunidades. Esta situación ha generado un profundo dolor social, sumiendo a las víctimas indirectas en un estado de incertidumbre y búsqueda constante. La entidad enfrenta desde hace años un contexto de violencia persistente, donde los casos de personas no localizadas representan un desafío humanitario y de justicia para la sociedad.

El montaje fue seleccionado por el comité dictaminador de la Muestra Estatal de Teatro Sinaloa 2026 para representar a la entidad en la Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2026, lo que subraya su relevancia artística y social.

“La obra invita a reflexionar sobre las huellas que dejan las desapariciones en las niñas y los niños, así como la importancia de escucharles y acompañarles”, se indicó durante la presentación.