$!Miles de fans se reúnen en torno al cine, las series, los cómics, ánime y videojuegos

Uno de los eventos más esperados por los amantes de la cultura pop, la CCXPMX26, arrancó oficialmente tras celebrar el jueves la Spoiler Night, donde fans con Epic Pass tuvieron un primer vistazo exclusivo de lo que ofrecerá la tercera edición de este evento.

La convención, que se llevará a cabo del 24 al 26 de abril en el Centro Banamex, reúne a miles de asistentes en torno al cine, las series, los cómics, el anime y los videojuegos.

Para este 2026, la CCXP destaca por la presencia de invitados internacionales y este viernes arrancará con la del legendario actor Christopher Lloyd, así como figuras como Aaron Paul, Tom Wlaschiha y Bruce Dickinson.

También participarán actores, creadores y talentos del mundo geek, incluyendo paneles con estrellas de cine, televisión y doblaje durante los tres días del evento.

En cuanto a contenidos, el Omelete Stage y el Thunder Stage contarán con entrevistas y paneles exclusivos de grandes estudios como Disney, HBO Max, Warner Bros. y Amazon Prime, con la presencia del talento de producciones como Supergirl, The Mandalorian and Grogu, Spider-Noir, La Casa del Dragón y Amos del Universo, que además presentarán material inédito.

La experiencia se complementa con múltiples escenarios temáticos como el Cosplay Universe, con concursos y pasarelas; Game Island —dedicado a videojuegos y torneos; así como áreas de exhibición, activaciones de marcas, venta de coleccionables y experiencias inmersivas para los asistentes.