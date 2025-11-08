’Modernizan’ a los clásicos en Stradivarius BaRock, con la OSSLA

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes desató una ovación de pie en el Teatro Pablo de Villavicencio con el memorable concierto “Stradivarius BaRock”, una audaz fusión de música barroca y rock que cautivó al público cuilichi.

Bajo la batuta (y el arco) de su director titular, el maestro Alexandre Da Costa, quien dirigió y tocó su preciado violín Stradivarius de 1727, la OSSLA se reinventó en una alineación inusual que incluyó un bajista eléctrico y un baterista al frente, a la que se sumaron el virtuoso pianista John Roney y, como invitada especial, la soprano sinaloense Wendy García.

El programa arrancó con tres temas de Johann Sebastian Bach (1685-1750) en versiones completamente renovadas: La poderosa ”Tocata y fuga” se transformó en una electrizante “Toccate et Boogie”, seguida por una singular versión de “Aire en la cuerda de Sol”, en la que John Roney —a quien Da Costa presentó como su “arma nuclear”— deslumbró con su energía al piano.

Posteriormente, la soprano Wendy García, elogiada por su “voz fabulosa”, conmovió con una hermosa interpretación vocal de “Simplement que ma joie demeure”, también de Bach.

El concierto mantuvo su ritmo frenético al abordar el famoso ”Canon” de Johann Pachelbel (1653-1706), presentado en un arreglo que Da Costa calificó como un Canon “bien cañón”, y que conservó su belleza mientras Óscar Corral en el bajo y Fernando Correa en la batería le inyectaron un aire fresco y renovador.

La primera parte cerró con una muestra de la versatilidad de la orquesta: ”La Passion selon La Bronze” (Bach con letra de la poeta marroquí La Bronze), con la voz de Wendy García y Da Costa sin soltar su violín ni la dirección.

El “Concerto for Carignan” del quebequense André Gagnon (1936–2020), que fusionó el violín de Da Costa con el rítmico pulso de Correa, en un homenaje al virtuoso del violín de Quebec Jean Carignan, conocido por su música folclórica. Y “ChaconneI”, un arreglo de la “Chacona en sol menor”, de Tomaso Antonio Vitali (1663–1745), cuyo sabor especial lo dio la batería.

Tras el intermedio, la orquesta exploró nuevas dimensiones, empezando con el solemne ”Adagio en Sol menor”, de Tomaso Albinoni (1671–1751), pieza que inspiró el origen del proyecto BaRock, pero uno de los momentos más lúdicos fue la transformación de “Para Elisa”, de Beethoven, en “Für Mattenz” (por sugerencia del hijo de Da Costa), una pieza con múltiples variaciones que intercaló melodías conocidas, desde la “Marcha Imperial” de Star Wars, hasta el clásico “I Will Survive” y extractos de Mozart.

El compositor y violinista de la OSSLA, Samuel Murillo (1982–), también formó parte con una versión especial de su “Cumbia barroca”, rebautizada como ”Cumbarrock” por Da Costa, demostrando su perfecta sintonía con el concepto del programa.

Y en el tramo final, se dio paso a grandes temas modernos: “Dance me to the end of love”, del cantautor canadiense Leonard Cohen (1934–2016); una espectacular versión sinfónica de “The show must go on”, de Freddie Mercury (Queen) y “Manic depression” de Jimi Hendrix (1942–1970), que se convirtió en una plataforma de improvisación para el pianista, baterista y bajista.

El cierre fue apoteósico con Antonio Vivaldi (1678–1741), a quien Da Costa considera el “primer rockero heavy metal” del mundo, con la pieza “Hard summer”, un arreglo moderno de la parte de la Tormenta (de El Verano, de Las Cuatro Estaciones), con Da Costa atacando el violín y Correa ejecutando frenéticamente la batería, dejando al público al borde de la admiración y el aplauso unánime.