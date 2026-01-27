Momo asume el reto de vestir a la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026

Con emoción visible y el corazón puesto en el Carnaval, Luis Antonio Ríos González “Momo” vive uno de los momentos más significativos de su carrera creativa: la responsabilidad de diseñar, por primera vez, el vestido de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

La musa será Anahí Esparza, una figura con la que existe un lazo especial tanto personal como artístico.

Para Momo esta designación tiene un significado profundo, ya que recordó que anteriormente ya había vestido a Anahí Esparza, por lo que considera que hay “algo divino” detrás de este nuevo encuentro creativo.

Aseguró que la noticia del triunfo de la reina fue recibida con gran emoción en su taller, no solo por el cariño que le tienen, sino porque representa a una mujer preparada, talentosa y muy querida por los mazatlecos.

El creador destacó que el Carnaval de Mazatlán 2026 llega con una nueva etapa bajo la administración del Instituto de Cultura, encabezada por Óscar García, a quien reconoció por brindar apertura, confianza y libertad creativa a los talentos locales.

Señaló que esta visión permite trabajar desde la tranquilidad emocional y mental, impulsando propuestas auténticas y arriesgadas.

Fiel a su sello artístico, Momo adelantó que el vestido de la reina estará cargado de brillo, lentejuela y simbolismo, cuidando las cláusulas técnicas como el peso, pero sin renunciar a la espectacularidad.

Definió el concepto con la frase, maximalismo carnestolendo, una apuesta donde “más es más” y donde el vestido se convierte en un espectáculo visual y en un recuerdo imborrable para la historia del carnaval.

La inspiración principal de la pieza serán Los papaquis, profundamente arraigados en la tradición mazatleca, combinados con una visión espiritual y el empoderamiento de la mujer como símbolo de victoria y fortaleza.

De manera paralela, Momo trabaja en el vestuario de la Reina Infantil, la Reina de la Poesía, las princesas reales y la corte infantil.

En el caso de las niñas, explicó que se permitirá explorar colores más atrevidos, rompiendo estigmas cromáticos, aunque reduciendo volumen y peso por su edad.

Para la Reina Infantil dijo que la inspiración será La Cuichi, evocando la imagen de los niños corriendo en la plazuela y las palomas alzando el vuelo, mientras que para la Reina de la Poesía se inspirará en la canción El Chinito.

“En cuestión de las niñas hay colores muy atrevidos que la verdad yo nunca me animaría a usar y me estoy animando a usarlos y es un reto para mí, pero creo que a la gente le va a gustar. No, todos los colores son de adultos, también los colores pueden ser infantiles”, dijo.

Un reto más: la realización de un carro alegórico

A este intenso proceso creativo se suma otro gran reto, la realización de un carro alegórico de casi 11 metros de altura para Karina Dueñas, Reina de Plata de los Juegos Florales.

La carroza estará inspirada al cien por ciento en su vestido real, retomando cada detalle y adaptándolo a una estructura monumental.

Aunque es su primera participación oficial con una carroza en el desfile, Momo aseguró que la intención no es competir, sino sumar al carnaval y expresar la creatividad mazatleca en su máximo esplendor.

Actualmente, en su taller trabajan 35 personas a marchas forzadas. Entre risas, el diseñador confiesa que el tiempo apremia y el descanso es escaso, pero se dice orgulloso de un equipo que comparte su pasión por las artes y el amor profundo por el Carnaval de Mazatlán, una fiesta que, asegura, vive y siente como parte de su propia identidad.