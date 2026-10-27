Momo Creaciones no participará en la Callejoneada del Día de Muertos

Momo Creaciones y Producciones Artísticas anunció que no participará en la Callejoneada del Día de Muertos 2026, que se realizará en el Centro Histórico de Mazatlán, debido a que no recibió una invitación para formar parte de la organización de esta celebración.

A través de un comunicado firmado por Luis Antonio Ríos González, conocido como “Momo”, la agrupación dio a conocer su decisión y precisó que este año representaba una fecha significativa para su trayectoria, pues cumpliría 16 años de participación artística en una de las festividades culturales más representativas del puerto.

Durante ese tiempo, Momo Creaciones ha contribuido con propuestas creativas, contingentes, exposiciones, pasillos temáticos, vestuarios, maquillajes y producciones especiales para enriquecer las actividades relacionadas con el Día de Muertos.

En el documento, la agrupación recordó especialmente su participación en 2025, cuando celebró su 15 aniversario con diversas actividades artísticas y culturales, entre ellas la presentación de la banda Tierra de Venados en la Plazuela Machado, la exposición “Raíces y Tradiciones de México” en Casa Haas, además de la intervención de bailarines, maquillistas y vestuarios elaborados para la ocasión.

Asimismo, expresó su agradecimiento a empresarios, patrocinadores, artistas y colaboradores que han respaldado sus proyectos a lo largo de los años y reconoció el apoyo brindado en distintas etapas de su trayectoria de Raúl Rico y Óscar García.

La organización explicó que el comunicado responde a las inquietudes de medios de comunicación, colaboradores y público en general que durante las últimas semanas han preguntado sobre su presencia en la edición de este año.

También aclaró que no participa en la organización, coordinación ni producción artística de la Callejoneada del Día de Muertos 2026, por lo que pidió que los materiales publicitarios relacionados con el evento no se interpreten como una confirmación de su participación.

Momo Creaciones puntualizó que su decisión no representa un desacuerdo con la realización de la celebración ni con las instituciones responsables de organizarla.

Por el contrario, manifestó su reconocimiento al trabajo de quienes contribuyen a preservar las tradiciones de Mazatlán y deseó éxito a esta edición.

Aunque señaló desconocer las razones por las que no fue considerada este año, la agrupación reiteró su disposición al diálogo, al respeto institucional y a colaborar en futuros proyectos culturales.

Finalmente, Luis Antonio Ríos González aseguró que la vocación artística y el compromiso de Momo Creaciones con Mazatlán permanecen intactos, por lo que continuarán desarrollando propuestas para contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural de la ciudad.

“Las tradiciones están por encima de cualquier participación individual”, expresó la agrupación en su comunicado, en el que también agradeció al público que la ha acompañado durante estos años.