Mónica Castellanos dialoga con el club Efecto Tequila sobre ‘El jardín de las obedientes’

La escritora Mónica Castellanos participó por segunda ocasión en la reunión mensual del Club de Lectura ‘Efecto Tequila’, donde dialogó de manera virtual sobre su novela más reciente, El jardín de las obedientes. La actividad, realizada en la sala audiovisual de El Colegio de Sinaloa, contó con la coordinación del escritor Élmer Mendoza, presidente de dicho organismo.

Durante la sesión, Castellanos expuso las temáticas centrales de la obra: el sentido de pertenencia, la búsqueda de reconocimiento, la obediencia ciega y el silencio impuesto por el temor al juicio social. La trama sitúa estos elementos en un contexto religioso que, en momentos de crisis institucional, despliega dinámicas de manipulación sobre sus creyentes.

El personaje principal, Renata Freeman, representa a una mujer inteligente y sensible que cuestiona la estructura dogmática en la que habita. Al romper con el entorno de silencios y cruzar metafóricamente los muros del confinamiento, el personaje alcanza un proceso de autodescubrimiento e identidad personal.

Interpelada por las asistentes sobre el origen de la historia, Castellanos detalló que la premisa nació tras investigar el caso de Magda Goebbels, condecorada por Adolf Hitler como la «madre modelo» del Tercer Reich. Ante la caída del régimen y el suicidio de su líder, Goebbels envenenó a sus seis hijos con cianuro antes de quitarse la vida junto a su esposo, un hecho histórico que sirvió de detonante para la creación de Renata Freeman.

Respecto al proceso metodológico de investigación, la autora explicó que realizó entrevistas directas a mujeres integradas en agrupaciones religiosas para analizar cómo el fanatismo logra anular el criterio personal.

Castellanos precisó que este fenómeno no afecta exclusivamente a las mujeres, sino a cualquier persona expuesta a ciertos entornos de crianza y discurso social, al señalar que el contexto familiar y la palabra de los padres ejercen un peso determinante en la conducta adulta.

Mónica Castellanos es autora de obras como Canasta de comadres, El aroma de los anhelos, Carbón rojo —obra leída previamente por este mismo club— y Aquellas horas que nos robaron. El desafío de Gilberto Bosques, galardonada con el Premio Antonio García Cubas 2019 en la categoría de Novela Histórica.