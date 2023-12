Mónica Lavín dijo que es un momento muy feliz, es un momento muy significativo para quienes han dedicado años a la escritura.

“Me honran quienes anteriormente han sido distinguidos con este premio. Me halaga en ser la tercera mujer en recibirlo. Agradezco al jurado, a los lectores que con su complicidad y afecto han dado sentido a las propuestas de mi escritura y a los editores sin cuya puesta, sensibilidad y profesión, los libros no serían esos puentes entre el autor y el lector, y desde luego a la Feria del Libro Los Mochis. Así como a quienes siempre me han acompañado mi vida desde al amor y el reconocimiento”, dijo.