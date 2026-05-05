Mostrará ‘Corazón de maíz’ el drama del desplazamiento forzado en Sinaloa

El proceso creativo de la obra “Corazón de maíz”, de la dramaturga Lucía Zapien Osuna, será presentado en un conversatorio este viernes 8 de mayo en la sala audiovisual del Museo de Arte de Mazatlán.

La cita es a las a las 18:00 horas, y la entrada es libre. La actividad forma parte del proyecto seleccionado en la categoría Creadores con Trayectoria del PECDA 2025-2026 en el área de Teatro, impulsado por el Instituto Sinaloense de Cultura en coordinación con la SEPYC.

Durante el encuentro, Zapien Osuna compartirá el proceso de escritura de esta pieza dramática, que parte de la siembra del maíz en las faldas de la sierra de Concordia como punto de partida para reflexionar sobre el desplazamiento forzado de comunidades en Sinaloa.

El conversatorio contará con la participación de la activista y socióloga Rita Tirado, con amplia experiencia en el trabajo comunitario en la sierra sur del estado, así como del actor, director y escritor Manuel Rochín, quienes aportarán una lectura crítica tanto del contexto social como de la construcción dramatúrgica de la obra.

Asimismo, se abordará el trabajo previo de la autora con la obra Donde crecen bugambilias, que retrata la situación de familias desplazadas en la sierra sinaloense, y que dialoga temáticamente con este nuevo proyecto escénico.