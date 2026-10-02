Mostrarán la fortaleza cultural del estado en el ‘Festival Cultural Sinaloa 2026’

Con teatro, música, danza, literatura y muchas otras sorpresas, regresa el Festival Cultural Sinaloa 2026, el cual se desarrollará del 15 al 25 de octubre, en el que se mostrará la verdadera fortaleza artística y cultural del estado, alrededor de los 20 municipios, llevando 320 actividades y la participación de más de 2 mil artistas y creadores. La edición 2026 del Festival Cultural Sinaloa, conocido como FECUSIN, tiene como propósito mostrar la identidad artística y cultural de la región, además de reconocer y visibilizar la fortaleza de su comunidad creadora. El evento fue presentado con la promesa de una programación diversa y de gran alcance. El Festival Cultural Sinaloa se ha consolidado como una de las plataformas más relevantes para la difusión del arte y la cultura en la región. Cada edición busca fortalecer el diálogo entre creadores y públicos, impulsando el desarrollo cultural local y la interacción con otras expresiones.

Juan Salvador Avilés Ochoa.

“Tratamos de rescatar, de destacar, de visibilizar la gran fortaleza artística que tenemos en Sinaloa”, expresó Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, durante la conferencia de prensa. Señaló que esta fortaleza se reflejará en una programación que contempla música, danza, teatro, literatura, artes visuales, patrimonio y formación. Avilés Ochoa indicó que el festival busca que las distintas expresiones dialoguen entre sí y con otras culturas, mostrando la identidad cultural de la entidad. Subrayó que el FECUSIN representa un punto de encuentro entre el pasado, el presente y el futuro, reuniendo la experiencia de generaciones de artistas con nuevas propuestas.

Alexandre Da Costa.

El director del Instituto Sinaloense de Cultura destacó el compromiso de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava con el trabajo cultural y la coordinación institucional que permite desarrollar el festival, mediante la colaboración con autoridades federales y municipales. El FECUSIN 2026 tendrá una dimensión internacional con la participación de artistas de Cuba, Francia, Polonia, Colombia y Portugal. También contará con la presencia de seis entidades federativas invitadas: Yucatán, Chihuahua, Ciudad de México, Baja California Sur, Sonora y Baja California. La programación está integrada por 80 actividades de música, 70 de danza, 55 de teatro, 55 de literatura, 30 de cine, 20 académicas o formativas y 15 de artes visuales. Incluirá propuestas de reconocimiento a artistas sinaloenses, patrimonio y cultura popular.

Diego Rojas compartio que en el festival participarán agrupaciones musicales comunitarias, orquestas, coros y bandas sinfónicas.