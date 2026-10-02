Mostrarán la fortaleza cultural del estado en el ‘Festival Cultural Sinaloa 2026’

Con teatro, música, danza, literatura y muchas otras sorpresas, regresa el Festival Cultural Sinaloa 2026, el cual se desarrollará del 15 al 25 de octubre, en el que se mostrará la verdadera fortaleza artística y cultural del estado, alrededor de los 20 municipios, llevando 320 actividades y la participación de más de 2 mil artistas y creadores.
La edición 2026 del Festival Cultural Sinaloa, conocido como FECUSIN, tiene como propósito mostrar la identidad artística y cultural de la región, además de reconocer y visibilizar la fortaleza de su comunidad creadora. El evento fue presentado con la promesa de una programación diversa y de gran alcance.
El Festival Cultural Sinaloa se ha consolidado como una de las plataformas más relevantes para la difusión del arte y la cultura en la región. Cada edición busca fortalecer el diálogo entre creadores y públicos, impulsando el desarrollo cultural local y la interacción con otras expresiones.
“Tratamos de rescatar, de destacar, de visibilizar la gran fortaleza artística que tenemos en Sinaloa”, expresó Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, durante la conferencia de prensa. Señaló que esta fortaleza se reflejará en una programación que contempla música, danza, teatro, literatura, artes visuales, patrimonio y formación.
Avilés Ochoa indicó que el festival busca que las distintas expresiones dialoguen entre sí y con otras culturas, mostrando la identidad cultural de la entidad. Subrayó que el FECUSIN representa un punto de encuentro entre el pasado, el presente y el futuro, reuniendo la experiencia de generaciones de artistas con nuevas propuestas.
El director del Instituto Sinaloense de Cultura destacó el compromiso de la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava con el trabajo cultural y la coordinación institucional que permite desarrollar el festival, mediante la colaboración con autoridades federales y municipales.
El FECUSIN 2026 tendrá una dimensión internacional con la participación de artistas de Cuba, Francia, Polonia, Colombia y Portugal. También contará con la presencia de seis entidades federativas invitadas: Yucatán, Chihuahua, Ciudad de México, Baja California Sur, Sonora y Baja California.
La programación está integrada por 80 actividades de música, 70 de danza, 55 de teatro, 55 de literatura, 30 de cine, 20 académicas o formativas y 15 de artes visuales. Incluirá propuestas de reconocimiento a artistas sinaloenses, patrimonio y cultura popular.
Rodolfo Arriaga, director de programación artística del Instituto Sinaloense de Cultura, dio a conocer algunos de los proyectos que formarán parte de la programación. Destacó la participación de las compañías artísticas del Instituto, que presentarán nuevas producciones y montajes durante el festival.
Entre las actividades inaugurales, el 15 de octubre se encuentra un espectáculo dedicado al compositor Arturo Márquez. Participarán la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo la dirección de Alexandre Da Costa, junto con integrantes de la Compañía de Danza Joven, el Taller de Ópera, el Coro de la Ópera y la Compañía de Danza Folclórica Sinaloense.
Se contemplan producciones operísticas como “Così fan tutte” y “Las bodas de Fígaro”, así como nuevos montajes de la Compañía de Danza Folclórica Sinaloense. Esta última rendirá homenaje a Olimpia Chávez por sus 40 años de trayectoria.
La formación artística será otro de los ejes del FECUSIN, con la participación de agrupaciones musicales comunitarias, orquestas, coros y bandas sinfónicas. Se dirigirán actividades a estudiantes de distintos niveles educativos.
En este apartado se anunció la participación de más de 30 instituciones educativas, con atención a niñas, niños y jóvenes. Entre las actividades se encuentra un encuentro de coros de escuelas primarias que reunirá a alrededor de 500 niñas y niños en el Teatro Pablo de Villavicencio.
Las agrupaciones musicales comunitarias también tendrán presencia en diferentes municipios. Se realizarán presentaciones de orquestas infantiles y juveniles, coros y bandas tradicionales, fortaleciendo el trabajo de formación artística que se desarrolla en diversas comunidades.
En el ámbito literario, el FECUSIN incluirá la quinta edición del Encuentro de Literatura Inés Arredondo (ELIA), que tendrá como eje “Las escrituras del presente”. Contempla alrededor de 30 actividades.
En artes visuales se contemplan diversas exposiciones y proyectos, entre ellos propuestas que vinculan a artistas sinaloenses con creadores de otras entidades. Además, habrá actividades relacionadas con la Bienal del Noroeste y otras iniciativas de promoción de las artes visuales.
La Muestra Regional de Teatro se realizará del 28 al 31 de octubre en Culiacán. Participarán agrupaciones de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
A lo largo del festival se desarrollarán actividades en plazas, escuelas y espacios culturales de distintos municipios. El objetivo es ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas y contribuir a la formación de nuevos públicos.
Como parte de la programación de cierre se anunció en Mazatlán la presentación del espectáculo “Así fue mi padre”, a cargo de José Alfredo Jiménez Jr. Esta propuesta llegará al Paseo del Centenario como parte de las actividades finales del festival, el 25 de octubre.
De esta manera, el FECUSIN 2026 reunirá durante diez días distintas disciplinas y expresiones artísticas. La programación busca poner en el centro la riqueza cultural de Sinaloa, fortalecer el trabajo de sus creadores y generar espacios de encuentro entre las comunidades, las regiones y otras culturas.
Con esta edición, el Instituto Sinaloense de Cultura refrenda su compromiso con la promoción, difusión y formación artística. También con el reconocimiento de la identidad cultural de Sinaloa a través de una programación que llegará a los 20 municipios.