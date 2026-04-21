Movimiento Gráfico se integra al Festival Internacional de Danza

Desde un enfoque que desborda la técnica tradicional, Fausto Jijón Quelal plantea una expansión del cuerpo hacia lo visual, en donde el trazo, el encuadre y la edición dejan de ser herramientas exclusivas del lenguaje audiovisual para convertirse en extensiones del gesto dancístico.

La exploración del cuerpo como imagen en movimiento encontró un terreno fértil en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, donde el creador ecuatoriano Fausto Jijón Quelal compartirá su propuesta pedagógica “Movimiento Gráfico” los días 20, 21 y 22 de abril, como parte del programa del Festival Internacional de Danza José Limón.

Su laboratorio pensar la danza desde la mirada, desde la composición y desde la construcción de sentido en la imagen.

“Mi trabajo está enmarcado en dos vertientes: la danza y lo audiovisual”, explica Fausto Jijón Quelal, quien además de su formación en movimiento, ha desarrollado una sólida práctica en cine y fotografía. Esta dualidad ha sido clave en la construcción de su metodología, donde la observación fragmentada del cuerpo —una mano, un desplazamiento, una intención— se convierte en punto de partida para la creación.

A partir de esta mirada, Jijón Quelal cuestiona la noción escénica tradicional: ya no se trata únicamente de la obra en su totalidad, sino de la posibilidad de aislar, encuadrar y resignificar el movimiento. “Había un interés específico en ciertos cuerpos, en ciertos movimientos... y entonces me preguntaba cómo llevar eso a la danza”, comparte, al describir el origen de su investigación.

De esa inquietud nació el concepto de “Movimiento Gráfico”, entendido como un espacio de exploración donde la danza dialoga con principios propios de la fotografía: líneas, geometrías, profundidad de campo y composición. Para Fausto Jijón Quelal, el cuerpo puede pensarse como una estructura visual que atraviesa la línea y el círculo, pero también como un territorio capaz de romper esas geometrías para generar nuevas posibilidades expresivas.

Más allá de la técnica, su enfoque reconoce la diversidad como principio creativo. “No existe una hegemonía del movimiento”, sostiene, al explicar que en un mismo salón conviven múltiples corporalidades y formas de interpretación. Para Fausto Jijón Quelal, esta pluralidad permite que cada bailarín conserve un “gen propio” de lo que desea decir, evitando la homogeneización del lenguaje dancístico.

Esta visión dialoga directamente con fenómenos actuales de la escena internacional. La incorporación de bailarines de danza contemporánea en espectáculos de gran escala, como la presentación de Nine Inch Nails en el festival Coachella, evidencia cómo el cuerpo en movimiento ha dejado de ser exclusivo de los espacios escénicos tradicionales para integrarse en plataformas masivas, donde la imagen, la música y la performatividad convergen.

En ese contexto, la propuesta de Fausto Jijón Quelal cobra especial relevancia: formar intérpretes capaces de transitar entre lenguajes, de entender el encuadre, la composición y la narrativa visual, se vuelve una herramienta fundamental para insertarse en un panorama profesional cada vez más híbrido.

“Ya no solamente sirve dar herramientas de movimiento... es importante que tengan herramientas para enfrentarse a la vida profesional”, advierte Fausto Jijón Quelal, al subrayar la necesidad de preparar a las y los estudiantes para convocatorias, postulaciones y procesos de gestión.

Así, el laboratorio “Movimiento Gráfico” no solo abre una línea de investigación estética, sino que también responde a una realidad concreta, la expansión del campo laboral de la danza hacia territorios donde el cuerpo dialoga con la industria musical, el cine y las artes visuales.