Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y ex marido de Jane Fonda

Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, murió a los 87 años, según informó la empresa este miércoles.

La Cable News Network dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias las 24 horas del día, alcanzando fama en todo el mundo con su cobertura de la Guerra del Golfo a principios de los años 1990.

El éxito de CNN inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre estos Fox News, fundado por Rupert Murdoch, rival de Turner desde hacía mucho tiempo, y MSNBC.

El imperio televisivo de Turner se expandió más allá de CNN e incluyó los canales TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros.

Estuvo casado con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa. Se divorciaron una década más tarde, y él achacó los problemas de su matrimonio a la conversión de ella al cristianismo.

Turner fue también un navegante de fama internacional, un filántropo que fundó la Fundación de las Naciones Unidas, un activista que abogó por la eliminación mundial de las armas nucleares y un conservacionista que se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos. Desempeñó un papel crucial en la reintroducción del bisonte en el oeste estadounidense. Incluso creó la serie de dibujos animados “Captain Planet” para educar a los niños sobre el medio ambiente.

Pero fue su audaz visión de transmitir noticias de todo el mundo, en tiempo real a todas horas, lo que realmente le dio la fama, una vez que su idea finalmente despegó.

En 1991, Turner fue nombrado “Hombre del Año” por la revista TIME por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”.

Con el tiempo, Turner vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente se retiró del negocio, pero continuó expresando su orgullo por CNN, calificándola como el “mayor logro” de su vida.

“Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”, declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide.

“Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”.

Poco más de un mes antes de cumplir 80 años, en 2018, Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A principios de 2025, Turner fue hospitalizado con un caso leve de neumonía, tras lo cual se recuperó en un centro de rehabilitación.

A Turner le sobreviven sus cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.