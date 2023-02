Leyó El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad, Los funerales de mamá grande, La hojarasca, El olor de la guayaba, Doce cuentos peregrinos, El amor en los tiempos del cólera y cada emoción que le despertaron esos libros lo motivaron a crear un club que motivara a los jóvenes a leer.

“Porque estaba muy estricta la seguridad”, le dijo y el novelista reclamó no haberle mandado un recado. “No se me ocurrió, pero iremos a la próxima FIL”.

García Márquez supo de estos fallidos encuentros y el 9 de enero de 2007 llamó al profe para preguntarle por qué no se había acercado.

Su sueño de conocer a García Márquez en persona lo llevó a tomar un camión hacia Monterrey, en 2003, cuando supo que estaría en el homenaje que la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano le haría al periodista Julio Scherer y no logró verlo. Y en 2006 se lanzó a la FIL de Guadalajara, pero la seguridad que rodeaba al escritor le impidió acercarse.

Y ahí su sueño se hizo realidad, en diciembre de 2007, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, integrantes del Club de Lectura la Hojarasca, fueron invitados a una comida.

De aquel encuentro quedaron fotos, firmas en libros y grandes memorias, que el profe Cruz siguió compartiendo con sus alumnos.

El Festival Cultural cada año fue más grande, como lo fue también su amistad con el Nobel. Llegó incluso a visitarlo en su casa, en 2012, para regalarle una edición especial de El Quijote, de Cervantes, y el colombiano le hizo un recorrido guiado por su biblioteca.

Muchas veces lo invitó a visitar Sinaloa y fue la promesa que no pudo cumplir el Nobel: “Estuve a punto de ir, no sé por qué no... Pero voy a ir sin mucho ruido”, le dijo.

La historia del profe inspiró al cineasta Óscar Blancarte a hacer una película, La promesa, que estrenó justamente en Recoveco y en las salas de cine del país.

Trata de un niño abandonado por sus padres que se vuelve rebelde y el Profe Cruz, como le puso al co protagonista, lo ayuda a tomar el camino del bien y llegar a ser un gran triunfador.

Cruz Hernández consideraba que en ese camino, el del bien y del triunfo, parte importante es la literatura, el deporte y el conocimiento.