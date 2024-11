Muere el artista plástico Xosé Lamas

Amigos lamentaron su partida

“No puedo decir más que gracias por tu amistad, por tu talento, por tu amabilidad y por compartirnos tu forma de amar la vida.... gracias... gracias... gracias... Vive eternamente ahora”.

“Vuele alto Xosé Lamas, buen camino hacia el Mictlán”, “Maestro Xosé Lamas, ¡gracias por tu amistad! Que el omnimisericordioso te reciba y te irradie de inmensurable paz!”, le escriben.

“En algún momento de nuestro encuentro te pregunté: Xosé, toda obra da sentido a los ‘caprichos’ de su autor... ¿cómo defines tu obra? Respuesta de Xosé: ‘Martín, no me he puesto a pensar en eso... uno de mis maestros me dijo, Xosé, dibuja y pinta y nunca digas cuál es tu estilo o que tus trabajos son obras de arte... Deja que eso la gente lo diga...’. Hoy me entero de tu partida, llenaste tu valija de ‘tu estilo’, empacaste tus caprichosas ‘monerías’, y de manera imperdonable un costal de tus recuerdos. DEP”.