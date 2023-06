Cormac McCarthy, el autor ganador del Premio Pulitzer cuya novela mordaz No Country for Old Men sirvió de base para la película de los hermanos Coen de 2007 que ganó el Oscar a la mejor película, actor de reparto, dirección y guión adaptado, murió este martes a los 89 años.

McCarthy también fue conocido por su trilogía fronteriza, compuesta por All the Pretty Horses de 1992, The Crossing de 1994 y Cities of the Plain de 1998 , y su tragedia postapocalíptica The Road , publicada en 2006.

All the Pretty Horses se empleó para una película de 2000 dirigida por Billy Bob Thornton y protagonizada por Matt Damon y Penélope Cruz, y The Road se convirtió en un lanzamiento de 2009 protagonizada por Viggo Mortensen . Y su tercera novela, Child of God de 1973, se utilizó para una función de 2013 dirigida por James Franco y protagonizada por Tim Blake Nelson.

The Counselor (2013), dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Cruz, Michael Fassbender , Javier Bardem y Cameron Diaz, representó el primer guión original de McCarthy para la pantalla grande. También adaptó su obra The Sunset Limited para una película para televisión de HBO de 2011 protagonizada por Tommy Lee Jones y Samuel L. Jackson .

McCarthy recibió el premio Pulitzer de ficción en 2007 por The Road , un libro inquietante sobre el viaje de un padre y su hijo a través de un mundo desolado.

El escritor Stephen King, lamentó la muerte de su colega escritor, y dedicó unas palabras en su cuenta de twitter, llamándolo el mejor novelista estadounidense.