Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, considerado uno de los narradores más influyentes de la literatura latinoamericana de las últimas décadas, falleció este martes 10 de marzo, a los 87 años.
Autoridades culturales de su país y familiares informaron sobre su fallecimiento sin detallar la causa específica de muerte.
Bryce Echenique nació el 19 de febrero de 1939 en Lima, Perú. Aunque su familia estaba vinculada al sector financiero, su interés por la literatura y las humanidades lo llevó a estudiar Derecho y Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y continuó su formación en Europa, donde obtuvo un doctorado en literatura por Universidad de La Sorbona, en París.
Durante gran parte de su vida residió en Francia y España, lo que influyó profundamente en su obra. A lo largo de su carrera, desarrolló una voz narrativa caracterizada por el humor, la ironía y una mirada crítica sobre la sociedad, especialmente sobre las élites de su país.
El reconocimiento internacional llegó con la novela Un mundo para Julius (1970), considerada una de las obras más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. ‘
Es autor de obras como La vida exagerada de Martín Romaña, No me esperen en abril, Reo de nocturnidad, Huerto cerrado, La felicidad ja ja, Magdalena peruana y otros cuentos, Goig y Cuentos completos. En 2008 publicó su última colección de relatos, ‘La esposa del rey de las curvas’.
Ganó el Premio Planeta 2002, el Premio Nacional de Narrativa en España en 1998, el Premio Nacional de Literatura de Perú de 1972, y en 2012 el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Lamentan su muerte
En las redes sociales, instituciones de cultura, editoriales, escritores y amigos lamentaron la partida del escritor.
“Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores”, publicó La Casa de Literatura Peruana.
La Fundación Elena Poniatowska lo recordó como una de las voces más entrañables de la literatura peruana.
“Reconocido por su estilo cercano a la oralidad y su fino humor, su narrativa poblada de personajes inolvidables exploró los temas universales del amor, la soledad y la memoria”.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez lo recordó como un amigo lleno de humor y gracia tanto en la vida como en sus libros.
“Ya extraño nuestros encuentros en Lima o en Madrid. Su novela Un mundo para Julius es un clásico latinoamericano, solo para hablar de una de sus obras, y lo será más mientras más pase el tiempo”.
La familia real española expresó sus condolencias a través de X y se refirió a Bryce Echenique, como uno de los referentes de las letras iberoamericanas.
“Maestro y relator de experiencias humanas, del amor, de la soledad, de la enfermedad y de la felicidad. Su voz literaria acompañó a generaciones de lectores y enriqueció la narrativa en español. Nuestras condolencias a su familia y a la comunidad literaria”.