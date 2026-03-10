Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, considerado uno de los narradores más influyentes de la literatura latinoamericana de las últimas décadas, falleció este martes 10 de marzo, a los 87 años.

Autoridades culturales de su país y familiares informaron sobre su fallecimiento sin detallar la causa específica de muerte.

Bryce Echenique nació el 19 de febrero de 1939 en Lima, Perú. Aunque su familia estaba vinculada al sector financiero, su interés por la literatura y las humanidades lo llevó a estudiar Derecho y Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y continuó su formación en Europa, donde obtuvo un doctorado en literatura por Universidad de La Sorbona, en París.

Durante gran parte de su vida residió en Francia y España, lo que influyó profundamente en su obra. A lo largo de su carrera, desarrolló una voz narrativa caracterizada por el humor, la ironía y una mirada crítica sobre la sociedad, especialmente sobre las élites de su país.

El reconocimiento internacional llegó con la novela Un mundo para Julius (1970), considerada una de las obras más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. ‘

Es autor de obras como La vida exagerada de Martín Romaña, No me esperen en abril, Reo de nocturnidad, Huerto cerrado, La felicidad ja ja, Magdalena peruana y otros cuentos, Goig y Cuentos completos. En 2008 publicó su última colección de relatos, ‘La esposa del rey de las curvas’.

Ganó el Premio Planeta 2002, el Premio Nacional de Narrativa en España en 1998, el Premio Nacional de Literatura de Perú de 1972, y en 2012 el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.