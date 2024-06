Con los años, Chomsky se hizo un nombre como un intelectual de perfil crítico, lo que le volvió una referencia para los pensadores y activistas de izquierdas. De hecho, se le asoció con movimientos como New Left, donde participó en actividades y manifestaciones, en las que más de una vez fue detenido.

Entre los setenta y los ochenta, Chomsky publicó buena parte de su corpus como autor, con estudios sobre lengüistica, como Studies in Semantics in Generative Grammar (1972) y Reflections on Language (1972); también publicaciones de análisis político, como La segunda guerra fría (1988), El miedo a la democracia (1992), La quinta libertad (1988), entre otros.

Además de analizar con interés el devenir político de su país, Chomsky era particularmente crítico con lo que sucedía en el conflicto árabe-israelí.

En sus intervenciones, Chomsky era particularmente crítico con el rol de Estados Unidos en el orden de la posguerra. “Estados Unidos debería ser instado por sus propios ciudadanos, y por otros, a que cumpla con la ley de Estados Unidos, que también pasa por cumplir con el derecho internacional en este tema”, señaló en una entrevista de 2014.