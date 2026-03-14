Muere el filósofo Jürgen Habermas, el más influyente de su generación, a los 96 años

Jürgen Habermas, cuyo trabajo sobre comunicación, racionalidad y sociología le convirtió en uno de los filósofos más influyentes del mundo y en una figura intelectual clave en su Alemania natal, ha fallecido. Tenía 96 años.

La información fue difundida por medios alemanes como Der Spiegel, que citó a Suhrkamp, la editorial que publica sus obras en Alemania.

Habermas fue el intelectual alemán más influyente de su generación, involucrado en todos los grandes debates de la posguerra y considerando a Europa como el único remedio frente al auge de los nacionalismos.

A lo largo de su vida vinculó filosofía y política, pensamiento y acción y obtuvo múltiples reconocimientos internacionales. En sus últimos años dedicó su tiempo a promover un proyecto federal europeo, con el fin de evitar que el Viejo Continente cayera nuevamente, como en el Siglo 20, en las rivalidades nacionalistas.

Después de haber sido voz de la protesta estudiantil alemana en los años 1960, treinta años más tarde se convirtió en objetivo de críticas al denunciar los riesgos de un “fascismo de izquierda” para el Estado de derecho.