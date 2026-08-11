Muere Vicente Quirarte, una voz fundamental de las letras mexicanas, a los 72 años

Vicente Quirarte Castañeda, poeta, ensayista, narrador, dramaturgo, investigador, y uno de investigadores más destacados de la literatura mexicana contemporánea, murió este martes 11 de agosto a los 72 años, informó su familia.

Su sobrina, Anabel Quirarte, confirmó la noticia a través de redes sociales, con un mensaje en el que destacó la permanencia de la obra del escritor y su profunda relación con la memoria.

“Su palabra habitó la ciudad, la memoria y los libros”, escribió la familia, que agradeció las muestras de afecto y solidaridad recibidas.

La muerte de Quirarte también fue confirmada por El Colegio Nacional, institución a la que ingresó en 2016 y desde la cual desarrolló una importante labor de divulgación en torno a la literatura mexicana, la historia cultural y la Ciudad de México.

A través de las redes sociales, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lamentó su partida.

“Vicente Quirarte (1954–2026), poeta, ensayista, narrador, dramaturgo y académico, figura fundamental de las letras mexicanas contemporáneas. Extendemos nuestras condolencias a su familia, sus amistades y a la comunidad literaria”.