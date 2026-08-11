Muere Vicente Quirarte, una voz fundamental de las letras mexicanas, a los 72 años

Vicente Quirarte Castañeda, poeta, ensayista, narrador, dramaturgo, investigador, y uno de investigadores más destacados de la literatura mexicana contemporánea, murió este martes 11 de agosto a los 72 años, informó su familia.
Su sobrina, Anabel Quirarte, confirmó la noticia a través de redes sociales, con un mensaje en el que destacó la permanencia de la obra del escritor y su profunda relación con la memoria.
“Su palabra habitó la ciudad, la memoria y los libros”, escribió la familia, que agradeció las muestras de afecto y solidaridad recibidas.
La muerte de Quirarte también fue confirmada por El Colegio Nacional, institución a la que ingresó en 2016 y desde la cual desarrolló una importante labor de divulgación en torno a la literatura mexicana, la historia cultural y la Ciudad de México.
A través de las redes sociales, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lamentó su partida.
“Vicente Quirarte (1954–2026), poeta, ensayista, narrador, dramaturgo y académico, figura fundamental de las letras mexicanas contemporáneas. Extendemos nuestras condolencias a su familia, sus amistades y a la comunidad literaria”.
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Nacido el 19 de julio de 1954 en la Ciudad de México, Vicente Quirarte estudió Lengua y Literaturas Hispánicas, además de cursar una maestría en Letras Hispánicas y un doctorado en Literatura Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A lo largo de su trayectoria se desempeñó como poeta, ensayista, narrador, dramaturgo, cronista, crítico literario e investigador. Su producción abarcó diversos géneros y tuvo como algunos de sus principales ejes la poesía, la historia, la literatura, la memoria y la vida urbana.
Además de su labor como escritor, Quirarte desarrolló una extensa carrera académica y universitaria. Fue profesor, investigador y funcionario de la UNAM, donde ocupó cargos como la Dirección General de Publicaciones y la dirección del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
También estuvo al frente de la Biblioteca Nacional de México, desde donde contribuyó al estudio, preservación y difusión del patrimonio bibliográfico del país.
Su trayectoria estuvo igualmente vinculada con la Academia Mexicana de la Lengua y el Sistema Nacional de Investigadores, instituciones desde las cuales fortaleció su trabajo dedicado al estudio y divulgación de la cultura y las letras mexicanas.
Uno de los rasgos distintivos de la obra de Vicente Quirarte fue su interés por la Ciudad de México, espacio que abordó desde la literatura, la historia y la memoria.
A través de distintos géneros, el escritor convirtió calles, edificios, personajes y episodios históricos en materia de reflexión literaria, construyendo una mirada particular sobre la ciudad y sus transformaciones.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte ni se han dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios.