Muestra el Masin la obra de Guillermo Zapfe y el universo de Goya

El Museo de Arte de Sinaloa ofreció una tarde dedicada a las artes visuales y al conocimiento, con la presentación de la Pieza del Mes, dedicada en esta ocasión al artista Guillermo Zapfe, y la proyección de un documental sobre la vida y obra del pintor español Francisco de Goya.

La jornada inició en el Patio del MASIN con la presentación de Pintura, obra de Guillermo Zapfe realizada en temple sobre lino, de 114 por 162 centímetros y perteneciente a la Colección ISIC-MASIN.

La pieza fue comentada por Inna Teresa Álvarez, directora del museo, quien compartió con los asistentes diversos aspectos de la obra y del trabajo del artista, además de ofrecer un acercamiento al contexto y a los elementos que permiten apreciar la pieza desde distintas perspectivas.

Con su amplio conocimiento sobre la historia del arte, Álvarez condujo al público por una lectura detallada de la obra, propiciando que los espectadores se acercaran posteriormente para observarla directamente y establecer un diálogo más cercano con la pieza.

En esta actividad también estuvo presente la maestra Olivia Ramírez, encargada de la Sala de Arte de la Universidad Autónoma de Occidente, quien destacó la importancia del intercambio y la colaboración que existe entre ambas instituciones.

Señaló que, al igual que el MASIN, la universidad cuenta con un espacio para presentar la Pieza del Mes, por lo que este encuentro representa una oportunidad para compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre sus comunidades culturales y artísticas.

Posteriormente, como parte del Cine Club MASIN, se proyectó un documental de 2002 presentado por el reconocido crítico de arte y escritor Robert Hughes, dedicado a Francisco de Goya. La producción realiza un recorrido por la vida y obra del pintor español, mostrando la evolución de su lenguaje artístico y las distintas etapas que marcaron su trayectoria.

Ambas actividades fueron de entrada libre y se realizaron en el Patio del Museo de Arte de Sinaloa, como parte de las acciones que impulsa el Instituto Sinaloense de Cultura para promover el acceso y la participación de la sociedad en la vida cultural de Sinaloa.