Muestra Enrique Espinoza Pinales su pasión por el grabado

La exposición “Inter-grafías” está compuesta por 32 obras que destacan la pasión del artista por el grabado.

La exposición “Inter-grafías” de Enrique Espinoza Pinales quedó inaugurada en la Galería de Arte Frida Kahlo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde se puede apreciar una colección de 32 obras que reflejan la disposición del artista para expresarse a través de los elementos más básicos del lenguaje plástico: la línea, la mancha, el color y las texturas.

El artista, originario de Obregón, Sonora compartió que entre los elementos destacables de su obra está la pasión por el grabado, una técnica milenaria que exige al artista el oficio para tener un producto de calidad; así como establecer una especie de complicidad con la técnica para disfrutar el oficio.

“Hay elementos estilísticos que tienen que ver con la geometría, que se engarzan con las texturas, los matices y los colores (...) Los artistas somos como brujos que encendemos luces y tenemos la obligación de hacerlo a través de un lenguaje maravilloso que es el arte y lo que quiero con mi obra es dar un poco de luz en estos tiempos de oscuridad”.

Al inaugurar la exposición, el Director General de Extensión de la Cultura, Homar Arnoldo Medina Barreda expresó que para la Universidad es trascendente fomentar la cultura y el arte a través de estos eventos. “Estamos contentos de tener al maestro Enrique para que nos presente sus obras en las cuales imprime su alma y sentimiento”.