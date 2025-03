Muestra Irma Tarín lo rico que se come en Los Mochis en A qué sabe Sinaloa II

LOS MOCHIS._ La gira de presentaciones de la serie documental A qué sabe Sinaloa II continúa, esta vez llegó a la ciudad cañera de Los Mochis, lugar de donde es originaria la Chef Irma Tarín, chef creativa de restaurantes El Farallón en Los Mochis y en Hermosillo.

Acompañada de su familia, la chef arribó a la sala 3 de Cinépolis, para continuar conociendo su historia, su vida inmersa entre ollas, sartenes, y su creatividad en cada platillo, en donde además aparecen sus primeros mentores, uno de ellos y apreciado por la chef es don Jacobo Araujo.

“Estuvo muy padre, fue una semana de muchas actividades, muy intensa y muy padre. Hasta yo conocí más de mi estado y de Mochis”, mencionó.

“Se me hace muy padre poder poner en alto la parte bonita de Sinaloa, una de las tantas partes bonitas que hay, y que la gente pueda ver y compartirles lo que hay acá”

Agregó que, en este documental, el público verá a una Irma Tarín en todas sus facetas, como chef, empresaria, esposa, mamá, recorriendo muchos lugares que incluso, dijo, ni ella conocía, por lo que este tipo de proyectos ponen en alto la parte bonita de Sinaloa, y compartir lo rico que se puede comer en Los Mochis.

“Mi participación en A qué sabe Sinaloa se la dedico a todo mi equipo de trabajo y a toda mi familia. Hoy Sinaloa me sabe a mar, a Mariscos, a alegría y a mucha felicidad”, resaltó

Durante su recorrido en el documental, la chef Irma Tarín, lleva al espectador a conocer los famosos Tacos de Don Chuy, la cual cuenta con más de 50 años de existencia, y uno de los más ricos en la ciudad cañera, también los introduce a las parcelas se papa de la Agrícola Cuchujaqui, productora de papá, y uno de sus principales proveedores, también saboreó a los espectadores al presentar los ricos platillos de la Cenaduría Cristy, conocida por su sabor desde 1962, y en donde de la chef Irma suele visitar.

En el documental se puede apreciar sus orígenes en la cocina de El Farallón.

Desde los cultivos de arándanos, hasta las cocinas de jamoncillos Deli, y el chilorio artesanal de Mocorito, la chef resalta lo mejor de estos rincones que ofrece a Los Mochis.

Presente en el evento también estuvo el pugilista mochitense Jorge “El Travieso” Arce, quien manifestó que la idea promover a Sinaloa, a su gente a través de su rica gastronomía, representa un gran orgullo para él.

“Como mochitense, como sinaloense, a veces me da tristeza que de Sinaloa hablan otras cosas, cuando tenemos a gente talentosa, artistas, cantantes, futbolistas, ni se diga boxeadores, sin duda una cuna de campeones,y yo siempre presumo que no hay en otro lugar una cocina como la de Los Mochis, he vivido en otros lugares, pero yo siempre regreso a mi tierra, estoy orgulloso de Los Mochis, y orgulloso del Farallón”, dijo.

El campeón subrayó que, para él, Sinaloa le sabe a tierra mojada, a siembra, a parcelas, a marisco fresco.