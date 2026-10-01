Muestra José Guadalupe Verdugo su tierra en exposición de arte

El artista José Guadalupe Verdugo Espinoza inauguró el miércoles 30 de septiembre su exposición pictórica “Un recorrido por mi tierra” en la Galería de Arte Frida Kahlo de Culiacán, mostrando paisajes de México y Mocorito.

La exposición, que utiliza técnicas como acrílico, óleo y grabado, presenta una colección de obras que reflejan la visión y el sentir del autor, con énfasis en los escenarios y la identidad de su lugar de origen.

La Sala de Medios de la Galería de Arte Frida Kahlo es un espacio clave para la difusión cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que constantemente promueve el talento artístico local y regional, brindando plataformas para la expresión creativa.

“‘Un recorrido por mi tierra’ nace de la idea de proyectar mi sentir partiendo de mis raíces. En cada una de las obras está plasmado el corazón de José Guadalupe, la vocación y un sinfín de pensamientos y sentimientos”, expresó el artista José Guadalupe Verdugo Espinoza.

Asimismo, agradeció a la Universidad Autónoma de Sinaloa por la oportunidad y el impulso al arte en cada una de sus facetas, así como a todos los involucrados en el proceso para exponer su obra.