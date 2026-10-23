Muestra la exposición ‘Entronas/SIŁACZKI, la inconformidad y desigualdad de la mujer en la sociedad

Un homenaje a la mujer contemporánea, un encuentro artístico que une Sinaloa y Cracovia, Polonia, en un mismo lugar, a través del arte y hablando el mismo lenguaje, es lo que brinda la exposición denominada Entronas/Sitaczki, que se inauguró en la Galeria de Arte Antonio López Sáenz, dentro de las actividades del Festival Cultural Sinaloa 2026.

En la exposición participan más de 70 artistas.

El enojo de las mujeres de Polonia y Sinaloa se encuentra en el arte, una exposición que reúne distintas voces y sensibilidades para abrir un diálogo entre dos realidades culturales a través del arte. La exposición es un experimento compartido en el que se encuentran las energías gemelas de dos mundos, que a primera vista, parecen lejanos. Bajo la sombra de Cracovia y bajo el sol de Culiacán, sus protagonistas hablan el mismo lenguaje.

Iwona Siwek-Front, artista y curadora polaca.

La diversidad de técnicas y lenguajes es uno de los rasgos distintivos de la muestra, en la que conviven pintura, fotografía, collage, arte textil, dibujo, bordado, grabado y otras expresiones plásticas. Esta pluralidad de recursos da forma a una exposición de gran diversidad visual y fuerza expresiva, donde cada obra propone una aproximación particular a las experiencias de las mujeres y a su relación con la sociedad. Entre los temas que se dejan entrever en las piezas se encuentran las distintas formas de violencia, las desigualdades persistentes y el papel de la mujer en la sociedad, abordado desde perspectivas diversas.

La exposición forma parte del Festival Cultural Sinaloa.

Las obras cuestionan estructuras, hacen visibles experiencias y plantean interrogantes sobre las condiciones en que las mujeres viven, se relacionan y construyen su identidad. El enojo al que alude el título se convierte así en un punto de partida para expresar inconformidades, cuestionar realidades y abrir nuevas conversaciones. La exposición reúne a 70 artistas en el proyecto internacional, con la participación de 15 artistas mexicanas en la muestra, y establece un puente entre Sinaloa y Polonia a partir de inquietudes que trascienden las fronteras. Más que ofrecer una mirada única, Entronas/SIŁACZKI reúne distintas formas de interpretar la experiencia femenina, desde lo personal hasta lo colectivo, y encuentra en la diversidad artística una manera de propiciar el diálogo entre culturas.

La exposición es una colaboración entre Sinaloa y Polonia.

Durante la inauguración estuvieron presentes Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; Rodolfo Arriaga, director de Programación Artística; Margarita Torres, jefa de Artes Visuales del instituto, así como Michał Hankus, en representación del Museo Histórico de la Ciudad de Cracovia, e Iwona Siwek-Front, artista y curadora polaca, impulsora de este encuentro artístico entre México y Polonia. En su intervención, Avilés Ochoa expresó que este es el tiempo de las mujeres, de reconocer su fuerza, sus aportaciones y el papel fundamental que desempeñan en la sociedad. Reconoció que su presencia y sus contribuciones han sido esenciales en todas las épocas. Asimismo, habló sobre los esfuerzos que se hacen para llevar a cabo el Festival Cultural Sinaloa (FECUSIN) y destacó que uno de sus principales enfoques ha sido “destacar lo nuestro”, mediante el impulso y la proyección del talento y las expresiones culturales de la entidad. Iwona expresó su alegría por regresar a Sinaloa, reencontrarse con amigos y comprobar que se conserva el mural que dejó como obsequio en la GAALS durante su visita hace dos años. Agradeció el recibimiento y compartió el afecto que siente por la entidad, a la que se refirió con simpatía al autonombrarse “culichi de Cracovia”, una expresión que refleja los vínculos personales y culturales construidos a través del arte.

El ISIC y el Museo Histórico de la Ciudad de Cracovia formalizaron un convenio de colaboración cultural.