Clouthier Carrillo dejó claro que no somos nuestras emociones, o nuestros pensamiento.

“No somos seres humanos aspirando a una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana”.

La terapeuta abordó cómo construir una personalidad armónica, la cual surge al sumarse el carácter y el temperamento, y una forma de lograr esto es haciendo las pases con el pasado, experimentando así la paz, a mirar el futuro como algo promisorio, en el que se aspira a ser libres, liberarse de juicios condenatorios, de la culpa, del sufrimiento, porque el dolor es algo inherente a la vida, pero el sufrimiento es opcional porque depende del campo mental de cada persona.

“Una manera de sanar el pasado, es mirando a todos los tiranos, a todos los que yo creo que me han hecho daño, como maestros; esta es una manera de traer el pasado al presente, en vez de lo contrario y perdernos del presente para vivir como víctimas. Si yo miro, honro, y agradezco la vida de esas personas que me agredieron, me vuelvo un aprendiz, de esos sucesos que viví con ellos, porque eso me enseñó algo y me dará paz”.

¿Cómo aprender a gestionar las emociones?

Durante su charla, la terapeuta resaltó que las emociones necesitan moverse, porque si se quedan reprimidas causan estragos.

“Por ejemplo, el miedo congelado se vuelve pánico, causando problemas en el cuerpo como enfermedades de vías urinarias, debido a que la persona está ‘quemando’ los riñones”.

El enojo congelado afecta al hígado, la tristeza congelada se vuelve depresión, afectando a los pulmones.

“La causa principal del estrés se derivan de los conflictos en las relaciones, por eso el factor más importante de la felicidad es cultivar relaciones sanas, aquí el estrés es la verdadera pandemia”.

Destacó también que todo aprendizaje produce un cambio de conducta, es decir, si la persona realmente aprende, se ve reflejado en una conducta, por ello con esta charla, la terapeuta, más que informar busca formar en las personas nuevas conductas, a salir de viejos hábitos de pensamientos, porque se pueden modificar a cualquier edad y la forma de hacerlo es tomando conciencia.

“Para tomar conciencia podemos aprender a ver las cosas de otra manera, resignifcando los eventos del pasado; si cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma y esto es sanar, nos hace responsables, capaces, competentes para responder”.

Compartió también 12 principios de curación de actitudes, cambiando la forma de ver las cosas, entre ellas las siguientes.

- La esencia de nuestro ser es el amor y el amor es eterno

- Puesto que el amor es eterno, puedo soltar mi miedo a la muerte.

- Dar y recibir es lo mismo.

- Somos alumnos y maestros unos de otros.

- Podemos ver a las personas dando amor o pidiendo ayuda/amor.

- La muerte no es el fin, sino un nuevo principio.

- Vivir es aprender.

-Cuando aprendo a de otra manera, cambia lo que pienso y cómo me siento.

Clouthier Carrillo resaltó que las emociones tienen un lado luminoso y un lado sombrío.

Miedo: Su lado luminoso es la prudencia, mientras que el sombrío es el pánico y la lección que enseña es a aprender a confiar en uno mismo, en Dios, en la vida, en los demás.

Enojo: Su lado luminoso es la autoafirmación, mientras que el sombrío es el resentimiento, y la lección que enseña es a saber poner límites.

Tristeza: Su lado luminoso es la sensibilidad creativa y el sombrío es la depresión, y esto enseña a que hay que saber pedir ayuda.

Obsesión: Su lado luminoso es el orden, la disciplina, mientras que el lado sombrío tiene que ver con las compulsiones y adicciones, y la lección que enseña es a consagrar la vida a una causa noble.