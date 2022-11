Mafalda es una niña que tiene dos grandes preocupaciones: la sopa y las injusticias. A lo largo de los años, el personaje creado por Quino (1932-2020) se ha convertido en una referencia para la cultura latinoamericana debido a su constante cuestionamiento a la sociedad y a las incongruencias de nuestro sistema; a sus 6 años, la niña critica el mundo adulto y lo que se nos enseña. Es por los temas que trata y por su gran carisma que Mafalda ha perdurado durante las últimas seis décadas y tiene relevancia hasta la actualidad. Y cada tira dibujada por Quino ha mantenido siempre el humor y la simpatía que caracteriza a los personajes.

Mafalda: miradas a “lo femenino” es una pequeña exposición en el Museo de las Constituciones formada por una serie de tiras las cuales cuestionan los roles y estereotipos de género que nos son establecidos desde que nacemos.

Es una crítica a todo lo que conocemos como femenino y masculino. Se burla de actitudes que hasta la fecha hemos normalizado, como ponerle género a lo material. Recalca lo absurdo en ciertas masculinidades; expresa que en un mundo gobernado por tanta violencia y soberbia, es irrelevante preocuparse por temas como la ropa o el largo de cabello.

Igual plantea el tema del trabajo de la casa para ambos géneros. Del lado de los hombres, vemos situaciones como la de Felipito (amigo de Mafalda), quien está muy nervioso porque mientras lava los trastes no puede evitar pensar que esa es una tarea para mujeres; su madre le ha dicho que eso no lo hace menos hombre, simplemente un chico bueno que ayuda en la casa, pero él no logra quitarse la idea de que por lavar un plato es una “mujercita”.

Y así como se habla del rol masculino también se plantea el papel femenino en el hogar. Mafalda constantemente hace comentarios a su madre, quien dejó sus estudios por casarse y tener hijos.

Se educa a las mujeres, desde pequeñas, para encargarse de las tareas domésticas, se inculca la idea de que la meta de vida es casarse y tener hijos para dedicarse a cuidarlos. Aunque esta idea se ha modificado a lo largo de los años, sigue muy presente en nuestras comunidades. A la mujer se le sigue asociando con todo lo “delicado”, lo “menos pesado”; se subestima el trabajo doméstico, a las mujeres se les asigna este rol porque se les ve como débiles y deben realizar las tareas “sencillas”.

Pero esto no podría estar más alejado de la realidad. La labor doméstica es un trabajo de tiempo completo que implica un gran desgaste físico, económico y mental. Todo aumenta cuando hay niños.

El tema no es la maternidad ni el trabajo como tal; el problema está cuando no es una elección sino una imposición. Una decisión implica que hay más de una opción que puedes tomar y estás consciente de cada una de éstas. ¿Pero cómo puedes tomar una decisión si toda la vida se te ha presentado solo una posibilidad? Si desde que nacemos se nos enseña que existen solo dos géneros y que cada uno viene con un papel asignado. Son papeles desiguales donde la mujer termina sirviendo al hombre y a la reproducción mientras éste se acostumbra a ser atendido por la mujer. Es una división sin fundamento implementada por quienes tienen mayor poder que les ayuda a mantener su autoridad. Por eso es importante erradicar estos estereotipos que hacen que la repartición de trabajo no sea equitativa.

Mafalda se ha convertido en un ejemplo de lucha contra esos estereotipos. Es una niña que se sale de la norma y se manifiesta contra lo que no le parece sin miedo a decir lo que piensa.

Quino no solo cuestionó los roles de género, sus tiras son una crítica a toda una sociedad en la que se han perdido los valores, principios y los derechos humanos. Su trabajo refleja principalmente a una sociedad clasemediera latinoamericana con todas sus curiosidades, prejuicios, problemas y armonías, relatadas a partir de lo cotidiano; Mafalda, su familia y sus amigos son personas con quienes una buena parte de la población nos podemos identificar. Nos hacen reír y sobre todo, nos invitan a reflexionar acerca de la forma en la que funciona el mundo, y creo que la pregunta es el primer paso para buscar un cambio.

LA MUESTRA

Mafalda: miradas a “lo femenino” estará disponible hasta el 18 de diciembre de 2022 en el Museo de las Constituciones de miércoles a domingo desde las 10:00 a las 17:00 horas. Una exposición de acceso gratuito para todas las edades con distintos talleres los fines de semana también de entrada libre.

Repensando las masculinidades: roles y estereotipos de género los sábados 5, 12 y 26 de noviembre de 12 a 14:00 hrs. (presencial y en línea).

Dibujo para no dibujantes los sábados del 3 de septiembre al 12 de noviembre de 11 a 13:00 hrs. (presencial).

Hay de roles a roles sábados y domingos de septiembre a diciembre (en línea y presencial).