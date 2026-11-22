Del 24 al 27 de noviembre, se llevará a cabo la segunda fase de la Muestra PECDAS 2025, en la que exhibirán proyectos de música, danza y teatro, de creadores locales que mostrarán sus resultados artísticos en Culiacán, Mazatlán y de forma virtual.

Este evento, financiado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, junto al Instituto Sinaloense de Cultura, permitirá a los artistas mostrar los resultados de sus propuestas creativas.

La Muestra Estatal de Beneficiarios forma parte del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico en Sinaloa (PECDAS 2025). Su objetivo es promover y visibilizar el trabajo de artistas locales que recibieron financiamiento para el desarrollo de sus proyectos. Esta edición se divide en tres fases, siendo la actual la segunda.

Las actividades de esta segunda etapa se concentrarán en las disciplinas de Artes Escénicas, incluyendo música, danza y teatro, según informó el Instituto Sinaloense de Cultura. La tercera etapa, enfocada en Artes Visuales y Medios Audiovisuales y Alternativos, se realizará del 3 de diciembre de 2026 al 28 de febrero de 2027.

El martes 24 de noviembre, en Culiacán, el Teatro Socorro Astol del Instituto Sinaloense de Cultura será sede de las primeras presentaciones. A las 17:00 horas, se exhibirán los proyectos “Sostener lo que tiembla”, de Alina Valeria Guerrero Zapata; “Érase una vez el silencio”, de Rebeca Maldonado López; y “Risas y maromas”, de Juan Diego Gastélum Valle.

El miércoles 25 de noviembre, las actividades se trasladarán a Mazatlán. El Museo de Arte de Mazatlán, a las 18:00 horas, acogerá los proyectos “De Cenizas y trenzas”, de Valeria Humbert Lizárraga, y “Rancheras de Juguete”, de Elisa Medina Hudgins.

Para el jueves 26 de noviembre, la muestra ofrecerá presentaciones en línea a partir de las 15:00 horas. A través del canal de YouTube culturasinaloa y las redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura en Facebook, se difundirán los videos “Los gestos que nos sostienen: resiliencia psicosocial en Sinaloa”, de Javier Gárate Salazar; “Latir a contratiempo”, de Jesús Alberto Corona González; y “Latir de Venado: Mitos de pueblos originarios”, de Luis Javier Morales Villasana.

También se podrán apreciar de forma virtual “El estado actual del jazz en Sinaloa”, de Alán González Martínez; “Donde la memoria canta. Boleros y retratos en espacios invisibles. Conciertos y exposición fotografía”, de Ariadna Yeraldine Rosales López, y “Corazón de maíz”, de Lucía Zapién Osuna.

Otros proyectos que se difundirán ese día son “Entre arcos y marfiles. Recital de violín y piano”, de Héctor Sigifredo López Orrantia; “La Charcheta y el Saxhorn”, de José Julián Vidal Ibarra; “El violonchelo va a la escuela: conciertos y talleres didácticos para el fomento de la música clásica”, de Luz Del Carmen Urquidy Lugo, y “Namakasi” Danza con raíz”, de Candy Mariangel Leal Serrano.

Finalmente, el viernes 27 de noviembre, igualmente de manera virtual y a partir de las 15:00 horas, se presentarán “Sonidos para el futuro”, de José Carlos Sánchez Rojas; “El animal que confundió su cumpleaños con el Big Bang”, de Luis Alberto Rubio Díaz, y “Un ave sin alas”, de Raúl Moreno Rentería.

Ese mismo viernes virtual se apreciarán los proyectos “Mazapán para dos”, de Jessica Margarita Aceves Herrera; “Exequias, el canto de los sueños”, de Jorge Luis Beltrán Soto; “Deja que el oboe te cuente una historia”, de Arielle Hebé López Amezcua; “¡Sopa a la unión!”, de Sergio López Guzmán; “El Canto de la Flauta”, de Elizabeth Russell Morales, y “Preparación para el concurso internacional de piano “Villa Hermosa”, de Sara Montoya Ramírez.