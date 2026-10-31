Muestra Regional de Teatro 2026 combina reflexión y carcajada

La Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2026 presentó en Culiacán dos obras que llevaron al público de la reflexión a la carcajada. Medio pueblo y ¡Mocos... los traigo grises! ofrecieron distintas maneras de abordar el humor y la crítica en los teatros Socorro Astol y Pablo de Villavicencio.
La jornada teatral inició con la obra Medio pueblo, una sátira sobre las divisiones sociales, mientras que la segunda puesta en escena, ¡Mocos... los traigo grises!, empleó el humor interactivo para cuestionar el progreso. Ambas propuestas se presentaron en la capital sinaloense.
La Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2026 es un evento que busca presentar diversas propuestas escénicas de la región, fomentando la reflexión y el entretenimiento a través del arte dramático. Este festival anual destaca el talento y la variedad de estilos teatrales.
Los organizadores de la muestra indicaron que las obras ofrecieron dos maneras distintas de mirar la realidad. Señalaron que desde la reflexión sobre las divisiones sociales y desde el humor que, incluso a través de los temas más inesperados, consigue hacernos pensar.
La primera presentación corrió a cargo de Teatro Rojo, compañía de Baja California Norte, bajo la dirección de Daniela Pecont y Carlos García Collins. La obra Medio pueblo partió de la caída de un botón, a partir del cual un sastre relató la historia de una comunidad dividida por razones desconocidas.
El actor condujo al público por esta historia, que entre situaciones absurdas y momentos de tensión, construyó una sátira sobre la sociedad y las divisiones que pueden llevar a una comunidad al borde de la desgracia.
La propuesta visual de la obra destacó por su sencillez. El escenario estaba dividido en dos espacios, uno iluminado y otro en penumbra, recurso que reforzó simbólicamente la separación entre las dos mitades del pueblo.
Una hora después, el Teatro Pablo de Villavicencio recibió a la compañía Pocus Locus, de Baja California Sur, con la obra ¡Mocos... los traigo grises!, dirigida e interpretada por Janna Domínguez Boza e Issac Uriel Hernández Pedraza.
Esta propuesta atrapó al público desde el primer momento con una dinámica que rompió la cuarta pared y convirtió a los asistentes en parte de la historia. Un personaje olfateando el teatro advertía que algo olía mal, dando inicio a una serie de situaciones inesperadas.
La aparición de un simio que interactuaba con los espectadores en sus asientos mantuvo un juego cercano y desenfadado entre actores y público. Janna Domínguez Boza destacó por una interpretación que dio vida a distintos momentos y personajes.
Uno de los momentos incluyó un “viaje al futuro”, donde la actriz invitó a algunos espectadores al escenario. Los hizo imitarla y luego descender por el otro extremo, convirtiendo el recorrido en una experiencia lúdica que abrió espacio para la reflexión sobre el valor del aquí y el ahora.
La obra, a partir de los mocos, recorrió la evolución de la humanidad, desde la creación de la Tierra hasta la revolución de internet. Esta tragedia cómica cuestionó, entre ocurrencias y situaciones absurdas, lo que se entiende por progreso.
La escenografía de la segunda obra fue otro de sus aciertos. Una pequeña fábrica que expulsaba humo, cajas que simulaban paquetes de mensajería y proyecciones, acompañadas por un diseño de iluminación y sonoro, construyeron los ambientes de la historia.
El público, conformado por integrantes de la comunidad teatral y asistentes, respondió con sonrisas y carcajadas a una función que convirtió lo insólito en una experiencia divertida y provocadora.