Muestra Regional de Teatro 2026 combina reflexión y carcajada

La Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2026 presentó en Culiacán dos obras que llevaron al público de la reflexión a la carcajada. Medio pueblo y ¡Mocos... los traigo grises! ofrecieron distintas maneras de abordar el humor y la crítica en los teatros Socorro Astol y Pablo de Villavicencio. La jornada teatral inició con la obra Medio pueblo, una sátira sobre las divisiones sociales, mientras que la segunda puesta en escena, ¡Mocos... los traigo grises!, empleó el humor interactivo para cuestionar el progreso. Ambas propuestas se presentaron en la capital sinaloense.

Escena de la obra ¡Mocos... los traigo grises!.

La Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2026 es un evento que busca presentar diversas propuestas escénicas de la región, fomentando la reflexión y el entretenimiento a través del arte dramático. Este festival anual destaca el talento y la variedad de estilos teatrales. Los organizadores de la muestra indicaron que las obras ofrecieron dos maneras distintas de mirar la realidad. Señalaron que desde la reflexión sobre las divisiones sociales y desde el humor que, incluso a través de los temas más inesperados, consigue hacernos pensar. La primera presentación corrió a cargo de Teatro Rojo, compañía de Baja California Norte, bajo la dirección de Daniela Pecont y Carlos García Collins. La obra Medio pueblo partió de la caída de un botón, a partir del cual un sastre relató la historia de una comunidad dividida por razones desconocidas.

Teatro Rojo presenta la puesta en escena Medio Pueblo.