Muestra Regional de Teatro llega a Culiacán con funciones y talleres

Culiacán será sede de la Muestra Regional de Teatro, que exhibirá propuestas escénicas de Sinaloa y otros estados del país. Del 27 al 31 de octubre, el Festival Cultural Sinaloa 2026 ofrecerá funciones, talleres y conversatorios en diversos recintos.

La programación incluye obras en el Teatro Socorro Astol y el Teatro Pablo de Villavicencio, mientras que la Sala Lumière proyectará filmes. El evento también contempla actividades de formación teatral y un conversatorio sobre el legado de Cutberto López.

La Muestra Regional de Teatro forma parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, un evento anual que promueve las artes y la cultura en la región. El Instituto Sinaloense de Cultura organiza esta iniciativa para fomentar el intercambio artístico y la formación de nuevos públicos.

El Instituto Sinaloense de Cultura impulsa la promoción de las artes escénicas, el intercambio entre creadores de distintas regiones del país y la formación de nuevos públicos con esta programación, como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026.

La muestra comenzará el martes 27 de octubre, a las 18:00 horas, en el Teatro Socorro Astol. Presentará la obra Flor de mármol, de Mi Compañía Teatro, con Mérida Urquía y dirección de Else Marie Laukvik. Esta función forma parte de las actividades con compañías invitadas.

El miércoles 28, a las 18:00 horas, el Teatro Socorro Astol recibirá Mika y su ozo de peluche, de Zeira Montes, bajo la dirección de Jorge Beltrán, a cargo de Intermitente Teatro Sinaloa. Ese mismo día, a las 16:00 horas, la Sala Lumière proyectará la película Hamnet (2025), dirigida por Chloé Zhao y coescrita con Maggie O’Farrell.

Para el jueves 29, la Sala Lumière presentará a las 16:00 horas Dulces compañías (1996), dirigida por Óscar Blancarte. Más tarde, a las 18:00 horas, el Teatro Socorro Astol será sede de Silvano, el rey de los vatos, de Enrique Olmos, con dirección de Claudia Rivera, a cargo de Teatro Juariteca, de Chihuahua.

El viernes 30, la programación cinematográfica continuará a las 16:00 horas en la Sala Lumière con El jinete de la Divina Providencia (1989), también dirigida por Óscar Blancarte. En el ámbito escénico, a las 17:00 horas, el Teatro Socorro Astol recibirá Medio pueblo, de Martín Giner, con dirección de Daniela Pecont y Carlos García Collins, a cargo de la compañía Teatro Rojo, de Baja California.

A las 18:00 horas del viernes 30, el Teatro Pablo de Villavicencio presentará ¡Mocos... los traigo grises!, bajo la dirección de Janna Domínguez Boza e Issac Uriel Hernández Pedraza, de Pocus Locus Teatro, de Baja California Sur.

El sábado 31, a las 16:00 horas, se realizará el conversatorio Cutberto López, legado teatral, un espacio para reflexionar sobre la trayectoria y aportaciones del dramaturgo. La jornada concluirá a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, con Más allá del río, escrita y dirigida por Cut López, a cargo de Abemvs Teatro, de Sonora.

Como parte de la muestra, del miércoles 28 al sábado 31 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas, Mérida Urquía impartirá el taller El canto de las moscas, un estudio sobre la metáfora y los lenguajes simbólicos en la creación de materiales escénicos. La actividad está dirigida a participantes de nivel intermedio y avanzado y tendrá como sede la Escuela de Artes José Limón.