Muestra ‘Un acto de comunión’ los límites de la condición humana

Araiza demostró capacidad interpretativa al construir diferentes personajes mediante cambios de voz, gesticulaciones y matices corporales. Con estos recursos, la historia transitó por situaciones inesperadas y cuestionamientos sobre la condición humana, llevando al público de la risa a la nostalgia y la reflexión.

La propuesta teatral unipersonal, escrita por Lautaro Vilo y dirigida por Julio César Luna, presenta a Henrik , un hombre que anhela una familia. La dramaturgia se inspira en un caso real ocurrido en Rotemburgo, Alemania, en 2001, explorando la mente humana y los límites sociales.

Con una interpretación que mantuvo al público atento, el actor Antón Araiza presentó el monólogo Un acto de comunión en el Teatro Pablo de Villavicencio, obra que se integró a la programación del Festival Cultural Sinaloa 2026.

El monólogo convierte la premisa en un ejercicio escénico que exige al intérprete y al espectador.

El monólogo convierte la premisa en un ejercicio escénico que exige al intérprete y al espectador.

La sencillez de la escenografía contribuyó a concentrar la atención en el trabajo actoral. Una silla bajo un haz de luz directa fue el único elemento escénico, creando un espacio austero e íntimo donde la voz, los gestos y la presencia del intérprete adquirieron protagonismo.

Bajo la dirección de Julio César Luna, el monólogo convierte la premisa en un ejercicio escénico que exige al intérprete y al espectador.

La actuación de Araiza, sostenida en la transformación vocal y gestual, permitió distinguir distintas presencias y personalidades, sin perder intensidad narrativa, según los organizadores del evento.

El resultado fue una experiencia teatral que, además de entretener, abrió espacio para cuestionamientos sobre la soledad, las relaciones humanas y las convenciones que sostienen la vida en comunidad.

La producción ejecutiva estuvo a cargo de Marilú García Luna. Javier Pérez Maya participó en la asistencia de dirección, fotografía, video y diseño gráfico. Víctor Audiffred y Sara Cortijo se encargaron de los audiovisuales para redes sociales.

Con esta presentación, el Festival Cultural Sinaloa continúa acercando al público propuestas de teatro contemporáneo que exploran distintas facetas de la experiencia humana y propician el encuentro entre las artes escénicas y la reflexión social, señalaron los organizadores.