Muestran alumnos de canto su versatilidad interpretativa en el concierto ‘Un mundo ideal’

La imaginación, la fantasía, la técnica vocal y la entrega escénica se conjugaron en Casa Haas la tarde de este viernes durante el concierto “Un Mundo Ideal”, presentado por alumnos de la Licenciatura en Canto del Centro Municipal de las Artes (CMA), con el acompañamiento del maestro Juan Pablo García Velasco al piano y Francisco “Paquito” López en la batería.

Al iniciar, con la interpretación del tema Un mundo ideal a cargo de Romeo Estrada, Nicole Gallardo, Nadia Hernández y Ángel Trejo, el concierto estableció una atmósfera de conexión inmediata con el público, que se mantuvo a lo largo de toda la presentación.

El programa integró una selección de piezas reconocidas que permitieron a los y las estudiantes de todos los niveles, demostrar su versatilidad interpretativa. El ensamble coral dio vida a temas como ‘El ciclo de la vida’ y ‘Bajo el mar’, destacando por su cohesión y equilibrio sonoro.

En el terreno solista y de conjuntos, Antonio Lizárraga asumió Scar y, junto a José Miguel Valenzuela, interpretó ‘Listos ya’ y ‘Bella notte’. Paulina Sánchez y Nadia Hernández ofrecieron ‘Cuando empezaré a vivir’, mientras que Nahuíolin Ávila y Joselyne Valles compartieron escenario en ‘Parte de él’. Ashley Lizárraga interpretó ‘No hablaré de mi amor’, y ‘Nicole Gallardo’ dio voz a ‘Cuando alguien me amaba’, logrando momentos de notable carga emotiva.

El tema ‘Veo en ti la luz’ fue interpretado por el tenor Romeo Estrada, mientras que la mezzosoprano Diana Ramírez destacó con ‘Bella y Bestia’. Perla Orozco compartieron ‘Mi reflejo’, Shellyara Hinojosa interpretó ‘Pocahontas’, y el dueto conformado por Ángel Trejo presentó ‘No importa la distancia’. El maestro José Miguel asumió ‘Si no puedo amarla’, Lilia Pozos ofreció ‘Sabía es mamá’, Perla Orozco dio vida a ‘Libre soy’, consolidando una muestra diversa en estilos y exigencias vocales.