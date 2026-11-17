La Biblioteca Pública Morelos inauguró ayer una exposición con 20 carteles conmemorativos, desvelando la memoria gráfica de 25 ediciones de la Feria del Libro Los Mochis. La muestra destaca el trabajo de Juan Gedovius y Mel Cerecer, celebrando el arte y la literatura en la comunidad.
La colección honra dos décadas y media de este importante encuentro literario. La apertura contó con la presencia de Juan Gedovius, quien ha sido el creador de la mayoría de los diseños que identifican anualmente al evento.
La exhibición presenta la evolución visual de la feria, incluyendo aportaciones de la ilustradora mochitense Mel Cerecer, enriqueciendo la perspectiva local.
La Feria del Libro Los Mochis se ha consolidado como un pilar cultural relevante en la región, promoviendo la lectura y el arte durante un cuarto de siglo.
Esta exposición ofrece a los visitantes una mirada retrospectiva a la creatividad que ha acompañado al evento desde sus inicios, mostrando cómo ha evolucionado su identidad visual y su mensaje a lo largo del tiempo.
“La exposición celebra 25 ediciones de amor por los libros, la literatura y el arte, un hito que es fundamental para la comunidad de Los Mochis y para la difusión cultural”, señaló Juan Gedovius, ilustrador y responsable de gran parte de la iconografía de la feria, durante la develación e inauguración de la muestra, según informaron los organizadores. Su participación resalta la importancia del diseño gráfico en la comunicación y promoción de eventos culturales de esta magnitud.
Los 20 carteles conmemorativos exhibidos trazan un recorrido visual detallado por la historia de la Feria del Libro Los Mochis. Cada pieza representa una edición distinta, permitiendo al público observar los estilos, las técnicas y las temáticas que han marcado cada año. El trabajo de Gedovius, reconocido por su estilo distintivo, se complementa con el de Mel Cerecer, aportando una visión fresca y diversidad a la colección.
La exposición no solo es un homenaje a los ilustradores, sino también un testimonio del impacto de la feria en la vida cultural de Los Mochis. La memoria gráfica del evento documenta su trayectoria y subraya la conexión entre la literatura y las artes visuales como herramientas para el fomento de la lectura y el desarrollo del pensamiento crítico entre los ciudadanos.
Los organizadores invitaron al público a visitar la exposición en la Biblioteca Pública Morelos. La muestra estará disponible durante varias semanas, ofreciendo un espacio para la reflexión sobre la importancia de la lectura y el arte en la construcción de la identidad cultural.