La Biblioteca Pública Morelos inauguró ayer una exposición con 20 carteles conmemorativos, desvelando la memoria gráfica de 25 ediciones de la Feria del Libro Los Mochis. La muestra destaca el trabajo de Juan Gedovius y Mel Cerecer, celebrando el arte y la literatura en la comunidad.

La colección honra dos décadas y media de este importante encuentro literario. La apertura contó con la presencia de Juan Gedovius, quien ha sido el creador de la mayoría de los diseños que identifican anualmente al evento.

La exhibición presenta la evolución visual de la feria, incluyendo aportaciones de la ilustradora mochitense Mel Cerecer, enriqueciendo la perspectiva local.

La Feria del Libro Los Mochis se ha consolidado como un pilar cultural relevante en la región, promoviendo la lectura y el arte durante un cuarto de siglo.

Esta exposición ofrece a los visitantes una mirada retrospectiva a la creatividad que ha acompañado al evento desde sus inicios, mostrando cómo ha evolucionado su identidad visual y su mensaje a lo largo del tiempo.