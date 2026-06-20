Muestran en ‘Trazos’ la diversidad de voces y lenguajes

La danza contemporánea tomó el escenario del Teatro Ángela Peralta la noche del viernes con “Trazos”, una función de fin de cursos de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM) que reunió el trabajo creativo y escénico de estudiantes y artistas invitados.

La velada mostró la diversidad de voces y lenguajes que distinguen a la EPDM, institución reconocida por su labor en la formación profesional de bailarines y creadores escénicos.

En Trazos, de manera individual, dual o colectiva, cada coreografía logró atrapar los sentidos del público. La función demostró como la iluminación estratégica, el acompañamiento sonoro y la sincronía de los cuerpos lograda a base de disciplina y pasión, crean obras hipnóticas.

En el escenario, los bailarines coordinaron cada pulso, compás y movimiento con una sincronía milimétrica. Un reflejo perfecto del rigor técnico y la complicidad artística que define a los creadores de la EPDM.