Muestran estudiantes de contrabajo su crecimiento artístico en recital

Alumnos de contrabajo de la maestra Maritza A. Cisneros Ramos, tomaron el Museo de la Música del Centro Municipal de las Artes como escenario para el recital de fin de cursos en el que mostraron el avance técnico y musical alcanzado a lo largo del ciclo escolar 2026.

Con el acompañamiento al piano del maestro Pablo López, el programa reunió obras que permitieron apreciar la evolución de cada estudiante, desde las primeras piezas del método Suzuki hasta interpretaciones de mayor exigencia dentro del repertorio para contrabajo.

La velada inició con Emilio Velázquez, quien interpretó Twinkle, Twinkle Little Star de W. A. Mozart y S. Suzuki. Posteriormente participaron Cristina Ahumada Cortez con Go Tell Aunt Rhody; Valeria Itzel Pineda Smith con Allegro; Leonardo Javier Hernández Peña con Perpetual Motion; Viktoria Jara Hernández con Allegretto; y Victoria Bustamante Rosales con The Little Fiddle, obras que evidenciaron el desarrollo de las bases técnicas del instrumento.

El recital continuó con Guillermo Aquiles Estrada Carrillo, quien interpretó la Sonata No. 1 para violonchelo de Benedetto Marcello, adaptada para su presentación, mientras que Deneb Alejandra Guzmán Madrigal afrontó un programa de mayor complejidad con el Concierto en Fa sostenido menor para Contrabajo, Op. 3 de Serge Koussevitzky y la Elegía No. 1 en Re mayor de Giovanni Bottesini, dos obras fundamentales dentro del repertorio del instrumento.

El concierto concluyó con una versión de “Luna”, del grupo Zoé, interpretada por Natalia Torres Larrea en el contrabajo, el maestro Pablo López en el piano y Samantha Patricia López Vizcarra en la voz. La interpretación adquirió un matiz especial con la participación del percusionista Francisco “Paquito” López en la batería, sumando una sonoridad contemporánea al cierre del recital.

Más allá de las interpretaciones individuales, la presentación puso de manifiesto el trabajo formativo de la maestra Maritza Cisneros Ramos, cuya labor docente se refleja en el progreso artístico de sus alumnos.

Desde quienes dieron sus primeros pasos sobre el escenario hasta quienes enfrentaron obras de alta exigencia, el recital evidenció un proceso de enseñanza basado en la constancia, la disciplina y el desarrollo musical integral.