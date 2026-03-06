Muestran las luchas sociales chicanas en ‘Carteles de la Mission’

Con la presencia de la artista Cecilia Sánchez Duarte, promotores culturales y público interesado en el arte social, fue inaugurada la exposición “Carteles chicanos”, una muestra que reúne obras gráficas surgidas del movimiento cultural chicano en Estados Unidos y que reflejan luchas sociales, identidad cultural y expresiones comunitarias.

La exposición, que estará en la Galería Rubio, presenta una colección de carteles producidos principalmente durante la década de los años 80, vinculados a espacios como el Centro Cultural de la Misión en San Francisco, uno de los principales núcleos de producción artística del movimiento chicano.

En las piezas se abordan temas como la identidad mexicana en Estados Unidos, la solidaridad con movimientos sociales, festivales culturales y la reivindicación de símbolos populares como la Virgen de Guadalupe, el Día de Muertos y figuras del imaginario mexicano.

Durante la inauguración estuvieron presentes la artista Cecilia Sánchez Duarte, responsable de la colección y de la muestra; el sociólogo e investigador Arturo Santamaría Gómez; así como Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes y la maestra Zoila Fernández, directora Artística del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, quien dio por inaugurada la exposición.

En su intervención, Arturo Santamaría recordó su participación en el movimiento chicano durante los años 70 y destacó la importancia que tuvieron los centros culturales y colectivos gráficos en ciudades como Los Ángeles y San Francisco para el desarrollo de una estética propia que recuperaba símbolos de la cultura mexicana.

Señaló que estos artistas fueron pioneros en reinterpretar iconos como la Virgen de Guadalupe y el Día de Muertos dentro del arte contemporáneo, además de impulsar una identidad bicultural, bilingüe y binacional entre las comunidades de origen mexicano en Estados Unidos.

Por su parte, Cecilia Sánchez Duarte compartió su experiencia como artista vinculada al movimiento, señalando que el trabajo colectivo y multicultural fue una de las características más importantes de estos talleres gráficos.

Explicó que los carteles, además de ser obras de arte, se creaban con el objetivo de circular en la comunidad, colocándose en calles, cafeterías y espacios públicos para llevar mensajes sociales y culturales a trabajadores, estudiantes y organizaciones comunitarias.

La exposición reúne carteles de diversos artistas chicanos y latinoamericanos, entre ellos René Castro, Yolanda López, René Yáñez, Cherry Moraga, Calisto Robles, Juan Pablo Gutiérrez, Michael Román y el poeta Francisco Alarcón, entre otros.

La muestra permanecerá abierta al público en la galería durante las próximas semanas y forma parte de las actividades culturales que buscan difundir la historia y el impacto del arte chicano en el ámbito social y artístico.

Además, la artista ofrecerá recorridos guiados gratuitos los miércoles de 10:00 a 13:00 horas y los viernes de 16:00 a 19:00 horas, dirigidos tanto a grupos escolares como al público en general interesado en conocer más sobre esta etapa del arte y activismo cultural.

Las obras expuestas también se encuentran a la venta, con precios simbólicos, con el objetivo de que el arte continúe circulando y mantenga vivo el espíritu comunitario que caracterizó al movimiento chicano.

Visitas guiadas

Todos los miércoles de 10:00 a 13:00 horas y los viernes de 16:00 a 19:00 horas. La entrada es libre y la exposición estará hasta el 30 de abril.