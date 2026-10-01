Mujeres que escriben el presente llegarán al Encuentro de Literatura ‘Inés Arredondo’

Autoras y creadoras con distintas maneras de entender la escritura y su relación con el presente, participarán en la quinta edición del Encuentro de Literatura Inés Arredondo, que se llevará a cabo en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

Olivia Teroba, Daniela Rea, Iveth Luna, Xitlali Rodríguez, Carmen Villoro y Cristina Rascón son algunos de los nombres que forman parte de esta edición, que propone acercarse a las llamadas “escrituras del presente”, a través de conversaciones, presentaciones y un taller.

Ernestina Yépiz, directora de Literatura y Editorial del Instituto Sinaloense de Cultura, explicó que uno de los propósitos del encuentro, desde su primera edición, ha sido abrir espacio a aquellas literaturas que no siempre encuentran cabida en los circuitos tradicionales.

“Siempre hemos tratado de visibilizar esas literaturas que no son tan visibles, siempre vamos como por los márgenes”, señaló.

Este año, esa mirada se concentrará en las colindancias y los territorios, entendidos como espacios donde diferentes voces, experiencias y formas de escritura pueden encontrarse.

Entre las invitadas está Olivia Teroba, escritora joven que trabaja tanto la narrativa como el ensayo, cuya presencia, destacó Yépiz, permitirá abrir una conversación sobre la escritura ensayística y el ejercicio crítico de la literatura, un campo que considera necesario fortalecer en Sinaloa.

“Que traigamos perfiles como este, nos permite conectar también con la parte del ejercicio crítico de la literatura”, explicó.

También estará Daniela Rea, mientras que Iveth Luna llegará con una escritura que, de acuerdo con Yépiz, parte de su propia condición y experiencia, una literatura que “sale de adentro” y que combina el ejercicio intelectual.

A ellas se suma Xitlali Rodríguez, editora cuya participación permitirá llevar la conversación hacia el terreno editorial y las distintas formas en que actualmente circula la literatura.

En Mazatlán, uno de los nombres centrales será el de Carmen Villoro, escritora y poeta a quien Yépiz definió como una voz con una mirada madura sobre la poesía.

“Carmen Villoro es como una visión muy madura de la poesía, entonces es como muy interesante traer este tipo de perfiles”, comentó.

La poesía también tendrá un espacio práctico con Cristina Rascón, quien impartirá un taller de haiku, una actividad pensada para acercar al público a esta forma breve de escritura.

En el programa la presencia de Daniela Rea, periodista y autora vinculada con la literatura testimonial, permitirá abordar una escritura que pone la mirada en quienes viven las situaciones y no únicamente en personajes construidos desde la ficción, detalló Yépiz quien consideró particularmente importante esta aproximación en el contexto sinaloense.

“Pienso que en Sinaloa es muy importante cambiar esta visión que tenemos de la literatura, la literatura como evasión”, dijo.

Más que presentar a los escritores como figuras distantes, el ELIA busca propiciar encuentros directos con el público. Yépiz destacó que las actividades están planteadas de manera horizontal, como conversaciones en las que quienes participan pueden dialogar entre sí.

La propuesta se extiende también al trabajo editorial del Centro de Literatura. Durante el encuentro se presentarán publicaciones recientes de las colecciones de Timonel, proyecto que apuesta por formatos distintos al libro tradicional y por ediciones pequeñas que permitan acercar al público a autores y autoras.

Carolina Escalante, integrante del Centro de Literatura, explicó que una de las intenciones es que quienes asistan puedan conocer tanto a las escritoras invitadas como parte de lo que actualmente se está escribiendo en Sinaloa.

La revista Timonel tendrá también presencia en el encuentro, con un número que reúne a autoras y autores locales, así como a algunas de las escritoras que participan en esta edición.

“Como que ustedes también puedan conocer un poco lo que se está trabajando aquí, lo que se está escribiendo acá”, señaló Escalante.

La conversación sobre las mujeres y la escritura atraviesa además la propia concepción del encuentro. Escalante planteó la necesidad de “feminizar” la literatura y el discurso, entendiendo esta idea como una manera de incorporar otras perspectivas para mirar la realidad, el territorio y las relaciones humanas.

Dentro de las fechas del encuentro también se realizará la entrega del Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo a Silvia Tomasa Rivera. Yépiz precisó que esta ceremonia corresponde a un acto de coordinación institucional entre el Instituto Sinaloense de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Universidad Autónoma de Sinaloa, aunque coincide con las fechas del ELIA y por ello forma parte de su programa.