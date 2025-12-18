$!‘Muñecos de Aparador” desata risas en Casa Haas

Esta singular puesta en escena es el resultado del talento y la formación de los alumnos de la carrera técnica de Arte Teatral del Centro Municipal de las Artes (CMA).

El espíritu navideño tuvo un giro inesperado —y divertidísimo— con la presentación de “Muñecos de Aparador”, una obra “Antinavideña” que robó carcajadas y se ganó aplausos del público.

Escrita por el talentoso dúo mazatleco Manolo y Erick Díaz, y dirigida por el mismo Manolo Díaz junto a la docente Alejandra Quintanilla, la obra toma como punto de partida la premisa de la aclamada película Toy Story 3, pero la adapta con un sabor y humor puramente sinaloenses.

El público, que acudió a Casa Haas, se divirtió con las peripecias de un peculiar grupo de juguetes —una Barbie, un Action Man, un perro de peluche, un Furby y un Nenuco—, que llevan años encerrados en un ático.

Su esperanza es que Braulio, el niño que los olvidó, regrese a jugar con ellos, sin saber que su dueño ya es un adulto en la universidad. El contraste entre la inocencia de los juguetes y la cruda realidad provocó una cascada de risas.

La calidad actoral fue indiscutible, demostrando el sólido crecimiento y la formación que los estudiantes han adquirido en el CMA. Los encargados de dar vida a estos entrañables personajes fueron: Jebsem Jonás, Gabs Ramírez, Giselle A. Rosas, Jolette Pucheta y Rocío Dionicio.

La obra no solo fue un momento de alegría, sino también una prueba del sello de calidad que mantienen los docentes y alumnos del Centro Municipal de las Artes. Las fuertes carcajadas y los aplausos entusiastas del público confirmaron que el futuro del arte teatral en Mazatlán va por buen camino.