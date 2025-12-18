$!‘Muñecos de Aparador” desata risas en Casa Haas

El espíritu navideño tuvo un giro inesperado —y divertidísimo— con la presentación de “Muñecos de Aparador”, una obra “Antinavideña” que robó carcajadas y se ganó aplausos del público.
Esta singular puesta en escena es el resultado del talento y la formación de los alumnos de la carrera técnica de Arte Teatral del Centro Municipal de las Artes (CMA).
Escrita por el talentoso dúo mazatleco Manolo y Erick Díaz, y dirigida por el mismo Manolo Díaz junto a la docente Alejandra Quintanilla, la obra toma como punto de partida la premisa de la aclamada película Toy Story 3, pero la adapta con un sabor y humor puramente sinaloenses.
El público, que acudió a Casa Haas, se divirtió con las peripecias de un peculiar grupo de juguetes —una Barbie, un Action Man, un perro de peluche, un Furby y un Nenuco—, que llevan años encerrados en un ático.
Su esperanza es que Braulio, el niño que los olvidó, regrese a jugar con ellos, sin saber que su dueño ya es un adulto en la universidad. El contraste entre la inocencia de los juguetes y la cruda realidad provocó una cascada de risas.
La calidad actoral fue indiscutible, demostrando el sólido crecimiento y la formación que los estudiantes han adquirido en el CMA. Los encargados de dar vida a estos entrañables personajes fueron: Jebsem Jonás, Gabs Ramírez, Giselle A. Rosas, Jolette Pucheta y Rocío Dionicio.
La obra no solo fue un momento de alegría, sino también una prueba del sello de calidad que mantienen los docentes y alumnos del Centro Municipal de las Artes. Las fuertes carcajadas y los aplausos entusiastas del público confirmaron que el futuro del arte teatral en Mazatlán va por buen camino.