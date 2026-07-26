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Acervo cultural

Museo Casa del Marino expondrá nuevas réplicas de buques históricos

Con esta exposición, el museo fortalece su compromiso de preservar y difundir el patrimonio marítimo de los sinaloenses
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/07/2026 11:31
26/07/2026 11:31

MAZATLÁN._ El Museo Casa del Marino enriquecerá su acervo museológico con la incorporación de nuevas réplicas de buques que buscan preservar la memoria de los marinos y acercar al público al conocimiento de la historia marítima. La inauguración se llevará a cabo el próximo martes 28 de julio a las 12:00 horas.

Las nuevas piezas fueron creadas a partir de detallados bocetos de embarcaciones históricas: El Buque Escuela “Náuticas México”, perteneciente a la colección del Cap. Alt. Javier Montes Arellano. Fue la embarcación insignia de la Marina Mercante Nacional de México; buque tanque “Miguel Hidalgo II”, de la colección del Cap. Alt. Edgar Vladimir Moreno Castañeda y “Le Mirage”, galeón de la segunda mitad del Siglo 17 que fungió como buque insignia de la Real Marina Francesa durante el reinado de Luis XIV. Pertenece a la colección del Capitán René Wayne Amyot.

Con esta exposición, el Museo Casa del Marino fortalece su compromiso de preservar y difundir el patrimonio marítimo, ofreciendo a los visitantes una oportunidad para conocer la historia de emblemáticas embarcaciones que marcaron distintas etapas de la navegación.

  • $!El buque tanque “Miguel Hidalgo II”, es la colección del Cap. Alt. Edgar Vladimir Moreno Castañeda.
    El buque tanque “Miguel Hidalgo II”, es la colección del Cap. Alt. Edgar Vladimir Moreno Castañeda.
  • $!El Buque Escuela “Náuticas México”, perteneciente a la colección del Cap. Alt. Javier Montes Arellano.
    El Buque Escuela “Náuticas México”, perteneciente a la colección del Cap. Alt. Javier Montes Arellano.
  • $!“Le Mirage” es un galeón de la segunda mitad del Siglo 17 que fungió como buque insignia de la Real Marina Francesa durante el reinado de Luis XIV.
    “Le Mirage” es un galeón de la segunda mitad del Siglo 17 que fungió como buque insignia de la Real Marina Francesa durante el reinado de Luis XIV.
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