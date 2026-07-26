Museo Casa del Marino expondrá nuevas réplicas de buques históricos

MAZATLÁN._ El Museo Casa del Marino enriquecerá su acervo museológico con la incorporación de nuevas réplicas de buques que buscan preservar la memoria de los marinos y acercar al público al conocimiento de la historia marítima. La inauguración se llevará a cabo el próximo martes 28 de julio a las 12:00 horas.

Las nuevas piezas fueron creadas a partir de detallados bocetos de embarcaciones históricas: El Buque Escuela “Náuticas México”, perteneciente a la colección del Cap. Alt. Javier Montes Arellano. Fue la embarcación insignia de la Marina Mercante Nacional de México; buque tanque “Miguel Hidalgo II”, de la colección del Cap. Alt. Edgar Vladimir Moreno Castañeda y “Le Mirage”, galeón de la segunda mitad del Siglo 17 que fungió como buque insignia de la Real Marina Francesa durante el reinado de Luis XIV. Pertenece a la colección del Capitán René Wayne Amyot.

Con esta exposición, el Museo Casa del Marino fortalece su compromiso de preservar y difundir el patrimonio marítimo, ofreciendo a los visitantes una oportunidad para conocer la historia de emblemáticas embarcaciones que marcaron distintas etapas de la navegación.