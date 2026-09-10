Museo de Arte de Mazatlán analizará novela y película Vicio Propio

El Museo de Arte de Mazatlán iniciará el lunes 21 de septiembre el programa “De la Literatura al Cine” en la Galería Roberto Pérez Rubio. Se analizará la novela Vicio Propio de Thomas Pynchon y su adaptación cinematográfica, vinculando ambas expresiones culturales.

La actividad se llevará a cabo a las 18:00 horas, con entrada libre. Este programa representa una nueva experiencia cultural que busca conectar la literatura con el lenguaje cinematográfico.

Thomas Pynchon es uno de los escritores más importantes de la literatura estadounidense contemporánea, reconocido por su complejidad narrativa, humor y exploración de temas como el poder y la paranoia. Por su parte, Paul Thomas Anderson es un realizador destacado del cine estadounidense.

“El Museo de Arte de Mazatlán busca generar espacios de encuentro en torno a obras literarias que han hallado una nueva dimensión en el cine, propiciando el análisis y la conversación”, señaló la institución cultural.

La jornada comenzará con un conversatorio impartido por el antropólogo Joel Isaías Barraza, quien abordará la novela de Pynchon, sus personajes, atmósfera, estructura narrativa y los elementos trasladados al cine.

Al término de la charla se proyectará la adaptación cinematográfica Inherent Vice (2014), dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Joaquin Phoenix. Esto permitirá al público observar el tránsito de la obra literaria a la pantalla.

La película recibió dos nominaciones al Premio Óscar: Mejor Guion Adaptado para Paul Thomas Anderson y Mejor Diseño de Vestuario para Mark Bridges.

La invitación se extiende a estudiantes, lectores, cinéfilos, artistas y público en general interesado en descubrir cómo una historia se transforma al pasar de un libro a la pantalla grande.