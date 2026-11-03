Museo de Arte recuerda a Héctor Luna con festival de Día de Muertos

Entre recuerdos, expresiones artísticas y tradiciones mexicanas, el Museo de Arte de Mazatlán realizó el pasado domingo 1 de noviembre su Festival de Día de Muertos 2026, dedicado a la memoria de Héctor Luna, promotor cultural y figura cercana a la comunidad teatral del puerto.

Familiares, amigos, compañeros de escenario y artistas se dieron cita en el recinto, sede de la Delegación Sur del ISIC, para compartir una jornada en la que el arte y la convivencia se convirtieron en una forma de recordar el legado de quien dejó una huella entre quienes compartieron su camino.

Uno de los principales elementos de la celebración fue el altar dedicado a Héctor Luna, coordinado por la maestra María Muñiz, con la participación de María Aurora Osuna y Lidia Grijalva, alumnas del Taller de Bordado del museo.

La ofrenda reunió elementos tradicionales de la festividad y se convirtió en un espacio para expresar el cariño y reconocimiento hacia el homenajeado.

La ambientación también destacó por la presencia de cuatro catrinas monumentales de dos metros de altura. Dos fueron aportadas por estudiantes de secundaria del Colegio IMAA, mientras que las otras dos, conocidas como Calacas Marineras, llegaron con el apoyo de Puerto Convergente, Karimar Romo, Los Triques de Marisol y EMPREMMEXI.

El programa artístico incluyó la participación de ADN 51 Teatro, agrupación que presentó la puesta en escena “Don Baldomero”, de El Piporro, como parte de las actividades que dieron vida a la celebración.

La poesía también tuvo un espacio durante la velada con la intervención del actor Alfredo Vergara, quien declamó al pie del altar el poema “Qué costumbre tan salvaje”, del escritor mexicano Jaime Sabines.

La presencia de integrantes de la comunidad escénica tuvo un significado especial, debido a la relación de Héctor Luna con el teatro y con quienes compartieron su trayectoria.

Entre los asistentes estuvieron Carmen Guízar, esposa del promotor cultural, acompañada de familiares, así como Dunelí Bastidas, Gaspar Velarde y Javier Chimaldi.

El encuentro permitió reunir a distintas generaciones y colaboradores del ámbito artístico en torno a una figura que mantuvo vínculos de amistad y trabajo con la comunidad cultural mazatleca.

Además de recordar a Héctor Luna, el festival mostró la participación de estudiantes, talleristas, colectivos, instituciones educativas y artistas, quienes sumaron esfuerzos para mantener viva una tradición que cada año encuentra en el arte una manera de honrar a quienes ya no están.