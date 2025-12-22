Museos del INBAL, un acceso al arte que fortalece el vínculo con la comunidad

Durante 2025, los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Liberatura han sido espacios vivos de encuentro, reflexión y creación. A lo largo del año, se abrieron múltiples caminos para dialogar con el arte moderno y contemporáneo, la memoria, la experimentación y las miradas críticas sobre nuestro presente.

Exposiciones, procesos de investigación, actividades educativas y acciones de mediación fortalecieron el vínculo entre los museos y sus comunidades, reafirmando su papel como lugares de pensamiento, aprendizaje y disfrute compartido.

Cada sala, archivo y programa público fue una invitación a mirar de otra manera, a cuestionar, a imaginar futuros posibles y a reconocer la diversidad de expresiones que conforman nuestra cultura visual.

Con este cierre de año, el INBAL refrenda su compromiso con el acceso al arte, el conocimiento y la construcción de espacios abiertos, incluyentes y en constante transformación.