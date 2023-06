Música cinematográfica de algunos de los films más taquilleros de los últimos tiempos despertó diversas emociones en el público y transeúntes que quedaron sorprendidos al escuchar las interpretaciones de la Orquesta Juvenil del Centro Municipal de Artes del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

La música de The Simpsons (Intro), Aladdin (Friend like me), Gladiator, Toy Story (You´ve got a friend in me), Mission: Imposible Theme, Piratas del Caribe y un inicio espectacular con “2001 Odisea del Espacio”, fueron parte del repertorio interpretado por la Orquesta Juvenil del CMA, bajo la batuta del maestro Juan Carlos Chavarría Reyes.

El escenario fue el pórtico del Teatro Ángela Peralta donde la tarde del pasado lunes se colocaron sillas para el público que se fue integrando al escuchar el sonido de la orquesta.