Música, danza y teatro, este sábado en la Muestra de Beneficiarios del PECDAS

Una serie de espectáculos de teatro, música, danza, así como artes plásticas, literatura, se presentarán a partir de este sábado 27, con la Muestra Estatal de Beneficiarios del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico en Sinaloa (PECDAS 2024).

El programa financiado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y el Instituto Sinaloense de Cultura en el que artistas y creadores participan, mostrará los resultados de sus proyectos culturales en diversas disciplinas como con actividades en línea, así como presenciales en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

Inicia este sábado 27 de septiembre a las 17:30 horas, con la presentación de la coreografía El poeta de la nariz roja, de Kevin Guillermo Rivera (disciplina Jóvenes Creadores), en el Teatro Socorro Astol, de Culiacán, del Instituto Sinaloense de Cultura.

Y en la misma categoría, a las 18:00 horas se transmite en línea el proyecto musical De rodillas, de David Alfonso Valenzuela Campaña, a través de las redes sociales del Isic.

El domingo 28 las actividades serán en línea, con la transmisión a las 14:00 horas, de la pieza iOpera, por Carlos Beltrán Rojas (Jóvenes Creadores) en la disciplina de Música y, en la disciplina de Teatro, a las 13:00 horas se transmite el video In)visible, de Jesús Alfredo Rodríguez (Apoyo a Producciones Escénicas); a las 17:00 horas, se transmite Uno, dos, tres: Trilogía de textos dramáticos, de Óscar Manuel Díaz Lizárraga (Jóvenes Creadores) y a las 18:00 horas, Eterno A(hu)mor, por Lizbeth Félix Martínez (Jóvenes Creadores).

Así mismo, dentro de la disciplina de Danza, a las 15:00 horas se transmite la coreografía Desde mí, de Madeleine Bernal Gámez (categoría Adolescentes creadores Nuevos talentos).

En Mazatlán, el martes 30 se presentará en el Museo de Arte de Mazatlán “Las batallas en el puerto/ Las chelas mazatlecas, de Karla Patricia Guzmán Veytia, a las 18:00 horas. A las misma hora y lugar, La Danza de las aves del mar, de Wesly Miroslava Marroquín.

Esta Muestra Estatal, que concluye el 3 de octubre, busca promover y visibilizar el trabajo de artistas locales que participaron y fueron financiados con recursos del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico Sinaloa en su edición 2024, financiado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación, y el Gobierno de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura.