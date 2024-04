Camacho se refirió al concierto (previo a la Temporada, dentro del 24º Festival de Guitarra) del próximo jueves 11 a las 19:30 horas, con la participación de dúo integrado por Kasia Smoralek (de Polonia) y Gianmarco Ciampa (de Italia), con el Concierto para dos guitarras y orquesta, de Joaquín Rodrigo, y Jhostin Misael Guzmán (de Jalisco), con el Concierto para guitarra y orquesta n. 1, opus 30, de Mauro Giuliani como parte del premio al que se hizo acreedor el año pasado al ganar el 16 Concurso Internacional de Guitarra Culiacán.

García Barrios comentó que esta Temporada de Primavera está conceptualizada en dos líneas de trabajo, una con las Clásicas de los clásicos sin importar tiempos ni géneros, y los eventos especiales, que maneja otras atmósferas, y más adelante se está trabajando en una más que se llame Orquesta y comunidad, para sacar a la OSSLA del teatro y llevarla a la comunidad.

Expresó que organizar un concepto depende de muchos factores, con programas interesantes, orgánicos, que abarquen muchos siglos de música, muchos géneros y darle una gran diversidad, lo cual se combina con la necesidad de traer directores invitados que enriquezcan el trabajo de la orquesta, así como solistas de alto nivel, entre ellos los que pertenecen a la OSSLA.

La temporada

García Barrios ofreció un resumen de la Temporada, que inicia el jueves 18 a las 19:30 horas con el programa Symphonic Anime, con joyas japonesa para películas de animes, en el Teatro Pablo de Villavicencio (boletos ya a la venta), bajo la dirección huésped del maestro. Sergio Freeman, de Mazatlán, con un concierto que se replicará el domingo 21 a las 12:30 horas, con boletos a la venta en kinetick.com .

El programa No. 2 se titula Los cuentos que no te contaron, con un único concierto el 30 de abril, con motivo del Día del Niño, el cual tendrá también un costo y se realizará en el Teatro Pablo de Villavicencio (boletos a la venta), con el maestro. García Barrios como director titular, y como invitada, la actriz y cantante Elisa Serrano, y la dirección escénica de Miguel Alonso Gutiérrez.

El programa se integra con la pieza Cuentos de Mamá la Oca, de Maurice Ravel, y Pedro y el lobo, Op.67, de Sergei Prokofiev, en el que participa la actriz y titiritera Elisa Serrano Carreón, quien comentó que se presentarán en versiones regionalizadas, como unas versiones divertidas y lúdicas, creando un universo fantástico para recordar la infancia en un concierto diseñado para las familias, con títeres, teatro y máscaras, y para acercar a la infancia a la música.

El programa No. 3 se titula Shostakovich in memoriam, a 50 años de su muerte, los días 9 y 12 de mayo, con el maestro Enrique Diemecke como director huésped, quien estrenará una obra de su autoría. El programa No. 4, los días 16 y 19 de mayo, está dedicado a Mikhail Voskresensky, una leyenda del piano, con el pianista Voskresensky como solista y la dirección de García Barrios.

El programa No. 5, El Danzón según Márquez... y otras danzas, será los días 23 y 26 de mayo con la dirección del Mtro. García Barrios. El programa No. 6, El Divino Schubert, será los días 30 de mayo y 2 de junio, con Roberto Rentería como director huésped y el clarinetista Isidro Muñetón, integrante de la OSSLA, como solista.

El programa No. 7, Joyas de Armenia, pueblo milenario, se realizará el 6 y 9 de junio, con el maestro Luis Manuel Sánchez como director huésped y, como solista el trompetista Vicente García. El programa No. 8, El amor en los tiempos de Haydn, se verificará los días 13 y 16 de junio con García Barrios en la dirección musical y el chelista Ildefonso Cedillo como solista.

El programa No. 9, el 20 y 23 de junio, se titula De mitos y leyendas, dirigido por el Mtro. García Barrios, y cierra con el programa No. 10, Finale, los días 27 y 30 de junio, con el maestro García Barrios como director y como solista Ángel Gabriel López al piano.